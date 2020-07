Této akce se účastnilo přes 1500 diváků a fanoušků motoristických sportů. Celkem 99 závodníků soupeřilo ve třech kategoriích muži, ženy a děti. Mužů bylo 88, dětí 10 a žena pouze 1.

Vítězem se stal ten, který dojel až na vrchol anebo ten, který dojel nejvýše. Závodníci si při registraci vylosovali své startovní číslo. Na výjezd nejvýše měli tři pokusy, začínalo se vždy od prvního závodníka po posledního a pak naopak.

Závodníkům se poté sečetly všechny dojezdové metry do vrchu kopce ze všech výjezdních pokusů a sestavil se vyřazovací pavouk, který se jezdil po dvojicích. Tyto dvojice pak soupeřily, kdo dojede výš nebo na vrchol a vítěz vždy postoupil do dalšího kola, dokud nezbyli tři poslední soutěžící. Ti se pak utkali ve společné jízdě ve třech.

Po celou dobu v areálu vládla pohodová soutěžní adrenalinová nálada. Diváci s fanoušky fandili, závodníci se bavili na trati, kdo dojede na vrchol anebo jen výš než ten druhý. Děti buď fandily svým dětským idolům nebo i dospělým, tatínkům či strýcům, nebo se šly bavit na skákací hrad. Pro děti také hasiči vytvořili velké množství pěny, která v pěkném počasí, které přálo celý den, udělala velikou radost formou možnosti se osvěžit a zadovádět si.

Během pauzy pro vyhodnocení výsledků byl pro diváky připraven doprovodný program ve formě vystoupení trial exhibice Jana a Pavla Balášových. Tito dva sportovci divákům ukázali skoky na svých strojích, jízdu na zadním kole, přeskoky ležících diváků a mnoho dalšího.

Na místě si bylo možné koupit i různorodé občerstvení nebo vzpomínkové předměty značky chibuk.

Vítězové

Muži

1. Jan Baláš

2. Jiří Hádek

3. Vlastimil Michalík



Ženy

1. Lucie Dandová



Děti

1. Vítek Tomeš

2. Samuel Stuchlík

3. Tomáš Cabák



Speciální

1. Jiří a Miroslav Herclíkovi

Lucie Dandová

Zdroj: Iva MartinkováJediná žena která se účastnila závodů Chibuk Hill Busters - Strmý Vrch VOL.3. přijela do Mladé Boleslavi až z Kladna. Těchto závodů se účastnila poprvé jako závodník, loni se tu byla podívat jako návštěvník a závody ji zaujaly, že se rozhodla je zkusit. Motorky ji baví už od malička, svoji první motorku měla ve svých dvaceti letech. Účastní se různých amatérských motorkářských závodů. Tento ji zaujal pěkným areálem, zajímavým terénem, který ji hodně překvapil. Tyto závody ji hodně bavily, byl to velký adrenalin, hlavně ohledně terénu, který vypadal zespodu jinak než ve skutečnosti byl. Na závodech ji byl podpořit její přítel, který se o ni bojí a parta se kterou jezdí na motorkách. Motorky by doporučila každému, kdo se nebojí špíny, nevadí mu modřiny a sem tam nějaká zlomenina. Vlastní motorku AJP 250.

Jiří Herclík

Zdroj: Iva MartinkováZávodů Chibuk Hill Busters se účastnil již po druhé a dorazil z Benátek nad Jizerou. Na závody jezdí se svým bratrem Miroslavem, se kterým společně závodí a zdolávají vrch na své WSP JAWĚ. Mladíci se účastní různých mistrovství ČR. Na motorkách jezdí od svých čtyř let, kdy dostali své první motorky. A určitě se zúčastní i dalších závodů Chibuk Hill Busters - Strmý Vrch.

Vlastimil Michalík

Zdroj: Iva MartinkováPřijel se svou rodinou ze Svatoslavi u Tišnova. Závodů se účastní již podruhé a letos se mu poprvé podařilo vystoupat až na samotný vrchol strmého kopce. Trať ho překvapila, zespoda se zdála býti stejná, sem tam kláda, ale vůbec nečekal klády i na vrcholu. Jezdí na více různých motorkářských závodů. Začínajícím závodníkům by poradil, aby se nebáli, to je hlavní a pak jet tvrdě. Doma má 14 motorek různého druhu.

Martin Michalík

Zdroj: Iva MartinkováPřijel s rodiči a bráškou Janem ze Svatoslavi. Martinovi je pět let, závodů se účastnil podruhé. Závodění ho moc baví, vyhrál závody v motocrossu a moc si přál vyhrát i tyto. Závodění by doporučil i svým kamarádům a kamarádkám. Hlavní je se nebát, pořádně to rozjet a když náhodou spadnete, tak vás někdo chytne a pomůže vám i vaší motorce. Závodění je pro něj prostě super.

Jan Michalík

Zdroj: Iva MartinkováJanu Michalíku je devět let, závodů se účastní i se svým mladším bratrem Martinem. Těchto závodů se účastnil již podruhé. Na motorce jezdí již od dvou let. Ježdění na motorce ho baví jak kdy, prý hodně podle nálady a terénu kde má jezdit. Trať ho mile překvapila, byla jiná než jakou si ji pamatoval a moc ho bavila. Ježdění na motorkách by spíše doporučil dětem z vesnic, které jsou zvyklé na pády, modřiny, sem tam roztržené oblíbené oblečení. A hlavně těm, kterým nevadí špína, prach, bahno a kaluže. Protože občas, když jedete rychle, tak to stříká a lítá všude. Ale je to bezva a jemu se to líbí.

Karel Pokorný

Zdroj: Iva MartinkováNa závody Chibuk Hill Busters - Strmý Vrch VOL.3 přijel z Ledec od Mladé Boleslavi. Závodů se účastní každý rok a každý rok ho trať něčím překvapí. Trať je rok od roku jiná a těžší, má na to vliv i počasí, déšť, sucho, sesuv půdy apod. Povedlo se mu nejvýše dojet nad druhou kládu. Tyto závody by doporučil každému koho baví motorky, závodění, adrenalin atd. Začátečníkům by rád poradil, aby se nebáli, když se přihlásí, aby dorazili. Kopec je pro každého a když pár metrů zvládnou vyjet děti, tak to zvládnete určitě i vy. Hlavní je se nebát a jet. Karel jezdí na závody se svou motorkou BETA RR 250.

Iva Martinková