Hrát a závodit bez diváků? Vůbec? Nebo až v pozdějším termínu? Včerejší vládou nařízené plošné zrušení sportovních akcí s účastí nad sto osob v souvislosti se šířením epidemie nového koronaviru se ve středních Čechách aktuálně dotýká především fotbalů, hokeje, v dohledné době ale také řady dalších podniků. Jak dokládá blesková anketa Deníku, o jejich budoucnosti by se mělo rozhodnout v nejbližších hodinách.

Diváci na vlastní oči neuvidí ani vrcholné zápasy profesionálních klubů, třeba hokejová Mladá Boleslav byla nucena zastavit prodej vstupenek na čtvrtfinále play off. Pro profesionální kluby to bude obrovská finanční ztráta, za jeden zápas mohou inkasovat zhruba 800 tisíc korun. Pokud by zápasy byly tři nebo i víc, zabolelo by to i jinak plnou kapsu.

Bez diváků se musí hrát také ligový fotbal v Příbrami (v sobotu hostí Baník Ostrava) či předkola hokejové II. ligy v Příbrami a Slaném, později asi ani v Kolíně.

Zastavený je také předprodej lístků na fotbalové utkání FORTUNA:LIGY v Mladé Boleslavi. A to mělo jít o svátek fotbalu - přijede totiž vedoucí Slavia Praha. Pokud se bude hrát bez diváků, dá se předpokládat, že ve švech bude praskat boleslavská "tribuna sever", tedy okna a balkóny přilehlého panelového domu za jednou z branek.

Bez diváků pak budou hrát z nařízení svazu futsalu a volejbalové federace svá venkovní také celky FC Malibu. Futsalisté budou hrát před prázdnými tribunami ve Světlé nad Sázavou, odbíjenkářky pak v Jablonci nad Nisou.

Zrušena je pak i řada tréninků na základních školách - o zrušení již informovali své členy například karatisté či fotbalisté Sportingu. Naopak sportovní haly, které nespadají pod školy provoz zatím neomezují. "Tréninky všech kategorií Technology Florbal Mladá Boleslav budou probíhat dle obvyklého časového programu," hlásí web florbalistů. A v oznámí se dále píše: "Prosíme, aby hráči dodržovali zpřísněné hygienické zásady (pitný režim, mytí rukou atd.), přicházeli do Nové městské sportovní haly maximálně pět minut před začátkem tréninku a odcházeli bezprostředně po jeho konci." "Všechny prostory pro sledování tréninků včetně tribuny jsou uzavřeny. Apelujeme na hráče a jejich rodiče, aby se tréninků neúčastnili v případě jakýchkoliv - byť jen lehkých - příznaků onemocnění či jiných relevantních důvodů. Vyzýváme všechny, kteří se setkali s možným zdrojem nákazy, aby na tréninky nechodili," píše se dále na webu. S dodatkem: "Zrušeny jsou všechny pravidelné florbalové kroužky na základních školách, které zaštiťuje Technology Florbal Mladá Boleslav. Čekáme na další informace týkající se pořádání soutěžních zápasů, které řídí Český florbal. Operativně budeme reagovat a informovat."

Na Mělnicku se první na ráně se ocitl krajský hokej.

Ve čtvrtek se má rozjet atraktivní semifinálová série nejvyšší středočeské soutěže mezi okresními rivaly z Kralup a Mělníka. Na jejich víkendové domácí zápasy si našlo cestu na pět stovek fanoušků a derby slibovalo ještě mnohem početnější kulisu. Hráči se ale budou muset obejít bez ní.

Jak potvrdil Jakub Král, předseda sportovně-technické komise středočeského hokejového svazu, stejně jako na nejvyšší úrovni se i v kraji bude hrát v původních termínech a s prázdnými tribunami.

„Řídíme se rozhodnutím Českého svazu ledního hokeje. Bude na pořádajících klubech, jestli stadiony kompletně zavřou, nebo si odpočítají alespoň pár diváků do limitu jednoho sta,“ přiblížil opatření, které bude poprvé platit už ve středečním prvním zápase druhého kola baráže o krajskou ligu mezi celky Žabonos a Neratovic.

Situaci pochopitelně bedlivě sledují nejen diváci, ale i samotní aktéři zápasů.

„Hrajeme pro lidi, máme nejlepší fanoušky v soutěži a kvůli nim nás to velmi mrzí. Na druhou stranu je zdraví na prvním místě a rozhodnutí respektujeme,“ vyjádřil se trenér Junioru Mělník Libor Stinka k zápasu za zavřenými dveřmi.

Na ten se chystají i další sportovní odvětví.

AMATÉRSKÝ FOTBAL ANO, ALE BEZ DIVÁKŮ

Pouze prostřednictvím internetového přenosu bude možné sledovat třeba sobotní divizní utkání fotbalistů Neratovic v Kladně. „Stadion pro fanoušky zavřeme. Je to lepší, než kdybychom některé z nich pustili dovnitř a jiné ne,“ vysvětlil rozhodnutí vedení domácího klubu manažer Petr Brabec.

Fotbalové oddíly, které nechají brány svých hřišť a stadionů otevřené, musejí podle nařízení svazu zajistit, aby se utkání nezúčastnilo víc než sto osob. Zápasy jinak nebyly zrušeny na celostátní, krajské ani okresní úrovni.

Přísnější opatření přijal pro jím organizované soutěže svaz futsalu, který až do odvolání pustí na utkání kromě hráčů pouze organizační pracovníky pro pořádání zápasu a zástupce médií.

Fanoušci budou scházet rovněž na tribunách extraligových volejbalových mužstev. Za zavřenými dveřmi bude hrát ve čtvrtek Kladno s Ústím a v sobotu Odolena Voda s Ostravou. Tomu, že se zápas odehraje, ovšem pouze v komorní atmosféře, nahrává i nabitý termínový kalendář. Už v úterý má Aero a další tři celky nastoupit k úvodním zápasům předkola.

„Snažíme se načerpat co nejvíce informací, abychom mohli zodpovědně rozhodnout také o trénincích všech mládežnických týmů, čekáme na vyjádření ministerstva školství a jeho postup. Kontaktují nás rodiče dětí, se kterými musíme komunikovat. Zatím ale vše běží ve standardním režimu,“ informoval sportovní ředitel Aera Tomáš Havlát.

Na aktuální situaci reagovala také Česká basketbalová federace. V nejvyšší soutěži mužů i žen probíhá nadstavbová část a není možné z nedostatku termínů zápasy odkládat. „Je to nepopulární rozhodnutí pro fanoušky i pro kluby, ale v tuto chvíli nemáme jinou možnost. Naším cílem je, aby se soutěže e řádně dohrály,“ vysvětluje sportovní ředitel obou soutěží Zdeněk Ringsmuth, proč zůstanou hlediště nejvyšších soutěží uzavřena.

S tím nikdo nic nezmůže, rozhodnutí je dané. „Jelikož není možné z nedostatku termínů zápasy odkládat, jsme nuceni jako všechny kluby KNBL hrát bez diváků, dokud vláda nezruší opatření. Rozhodlo o tom i vedení soutěže,“ zaznělo z úst PR manažera klubu Basketball Nymburk Davida Švába.

Také kolínský klub přijal nařízení svazu. „Tady nejde o postoj klubu, ale svazu. Rozhodl, že se bude hrát bez diváků a tak to je,“ uvedl generální manažer klubu a nově také kouč mužského A týmu Miroslav Sodoma. „My máme hrát doma až za týden ve středu. U nás je problém, že hrajeme ve školní hale a i školy jsou zavřené. My se budeme snažit situaci vyřešit,“ přidal Sodoma.

SMUTNÍ POŘADATELÉ

Do složité situace postavilo opatření pořadatele oblíbeného Boreckého půlmaratonu. Pro jeho osmý ročník má na tři stoky vytrvalců ve svých kalendářích zaškrtnutu sobotu 14. března. „Do večera musíme vyřešit, co se závodem uděláme. Ještě nechci nic říkat, ale dáme prohlášení na náš web. Je to mrzuté, protože na přípravách jsme strávili půlroku práce,“ sdělil hlavní pořadatel závodu Martin Hunčovský.

Překopávat své plány musejí i jednotliví sportovci. Jednu akci za druhou si ze svého programu postupně seškrtala třeba motocyklová závodnice Zuzana Nováčková. Účastnice mistrovství Evropy či mezinárodní šestidenní v enduru měla za jedním z prvních letošních startů vyrazit právě do Itálie, která je považována za evropské epicentrum nákazy. V úterý se dozvěděla, že zrušeny byly i nejbližší tuzemské závody. „Zdraví je samozřejmě přednější,“ komentovala nezvykle prodloužený čas na přípravu.

