V prvním kole přidělil los Adamovi Španěla Gimeneze, kterého porazil za dvacet vteřin. Následoval boj s hodně nepříjemným Brazilecem Procopio, který byl velice živý, opět výhra Adama před časovým limitem.

Ve čtvrtfinále se Adam utkal s výborně připraveným Rusem Tasuevem, Adam se dlouho nemohl prosadit a postupně nachytal tři (trestné body) shida a spadl do oprav. Hned v prvním kole oprav narazil na týden starého známého Itala Centracchia (dvojnásobný medailista s ME a MS), nebylo co ztratit a tak Adam vytasil tři tomoe-nage a dvě z toho byly úspěšně bodovány waza-ari a překvapení bylo na světě.

Spanilá jízda pokračovala s dalším borcem z Polska Borzeckim. Adam ho moc dobře zná, již s ním dvakrát prohrál na českém poháru, a tak měl co oplácet a to se také stalo. Vítěz oprav, Adam postoupil do bojů o bronzové umístění. Po asi hodinové pauze nastoupil nažhavený Adam na Izraelce Naima a zápas rozhodl za třicet vteřin a další medaile ze Světového poháru putuje do Mladé Boleslavi.

Trenéři RDD (Reprezentační Družstvo Dorostu) jsou nad míru spokojení, když se český judista prosadí na světové akci a nechá za sebou judisty ze světových velmocí. Adam udělal svůj velký první krok k vysněnému cíli a to je účast na Mistrovství Evropy.