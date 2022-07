"Já osobně ale výhry nepočítám. Stejně jako na jiných soutěžích. Vím, že na Barumce jich máme (historicky) nejvíce, ale jak je to tady, nevím. Není to pro mě důležité," řekl Kopecký před startem rallye. "Co je důležité? Znovu vyhrát závod. Nebude to jednoduché, konkurence je veliká a vypadá to, že si s námi budou opět hrát dešťové přeháňky. Minimálně v sobotu. Opravdu to bude složité," podotkl čtyřicetiletý pilot.

O pět let starší Pech má také se starty na Bohemia rallye bohaté zkušenosti, nejčastěji obsadil druhé místo. Dvakrát dokázal soutěž vyhrát, naposledy před dvěma lety, kdy Kopeckého porazil o šest sekund.

"Je před námi jeden z vrcholů sezony. Soupeřit se škodovkou na jejích domácích tratích je pro nás prestižní záležitostí víc než kdy jindy. Navíc pořadatelé mají skvěle vymyšlené erzety, prostorný servis a spoustu doprovodných aktivit pro diváky. Například Sosnová se bude letos počítat do výsledků, takže tam toho fanoušci uvidí opravdu hodně," řekl Pech.

V podstatě doma pak pojede také semčický pilot Filip Mareš: „Bohemia rally je domácí závod nejen pro mě, ale také pro naprostou většinu našich partnerů. Takže z tohoto pohledu nás čeká jednoznačně nejdůležitější závod sezóny. Těšíme se na spoustu našich fanoušků, ale také na aktuální skladbu rychlostních zkoušek. Jsem zvědavý na nový test Zvířetice, na kterém je i šotolinová pasáž. Chceme navázat na Hustopeče a bojovat o první místo.“

Do boje o přední příčky bude chtít promluvit také aktuálně třetí Dominik Stříteský: „Na Bohemku mám dobré vzpomínky, před rokem jsem tady startoval poprvé v továrním týmu Škoda Motorsport a na to se nedá zapomenout. V Boleslavi otevřeme druhou polovinu sezóny. Jsem zvědavý, jak se nám bude dařit. Na nových úsecích a úplně nové rychlostní zkoušce se budou mazat rozdíly, nikdo nebude mít zkušenosti z minulých let. Je ale jasné, že Bohemka bude jako vždy náročná.“

Pořadatelé rallye připravili pro posádky trať s 14 rychlostními zkouškami o celkové délce 158 km. Úvodní erzeta se již tradičně pojede v pátek na autodromu Sosnová na Českolipsku. Cíl je v neděli v 16 hodin na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi.

Zejména v neděli se závodníci mohou těšit i na nové úseky, podstatná část erzety Zvířetice se pojede po šotolině. "Podobné kroky vítám. Jsem rád, když můžeme jet na nových úsecích, to je to pravé rallyeové. Zdejší erzety jsou nádherné, technické, rychlé. Kdyby se vrátily úseky, které znám z dob, kdy jsem začínal, bych bych rád. Na druhou stranu buďme rádi, že se vůbec soutěže jezdí. A pokud se podaří najít nový úsek, jen to kvituji," dodal Kopecký.

V soutěži se premiérově představí nový rallyeový speciál Fabia RS Rally2, zkušený norský pilot Andreas Mikkelsen s ním absolvuje celou trať v roli předjezdce. "Bude startovat čtyři minuty před prvním vozem, takže například na rychlostní zkoušce v Sosnové, kterou jsme tematicky pojmenovali Škoda Fabia RS Rally2 Sosnová, vyrazí na trať přesně v 16:41," uvedl ředitel soutěže Petr Pavlát.

Průběžné pořadí MČR:

1. Kopecký 231, 2. Mareš (oba Škoda Fabia Rally2 Evo) 192, 3. Stříteský 126, 4. Březík 76, 5. Trojan (všichni Škoda Fabia R5) 75, 6. Vlček (Hyundai i20 N Rally2 ) 68.