„Navíc pouze v kategorii mužů, a navíc na čtyřkovou eliminaci, tedy na čtyři prohry, což je fyzicky velmi náročný turnaj,“ hlásí jeden z favoritů klání někdejší mistr světa v armwrestlingu František Živný z AWK Dolní Bousov.

V nominaci českých hokejistů na Švýcarské hry nechybí boleslavský bek Pýcha

Právě bousovský oddíl vyslal na turnaj početnou sestavu. „Musím pochválit všechny juniory, kteří se nezalekli soupeřů v mužské kategorii. A také Martina Konůpka, který skončil v open kategorii na levou ruku na bronzovém stupínku,“ nešetřil chválou „hrající trenér“ Živný. Ten mezi leváky skončil těsně čtvrtý. „To nakonec bylo umístění nad moje očekávání, protože už dlouhou dobu laboruji s ramenem,“ dodal k bramborové medaili Živný.

Pravačku měl ale nejsilnější ze všech v kategorii nad sto kilo! „Ale soupeř z Moravy Venca Vaculovič mi dal hodně zabrat,“ přiznal bousovský silák.

V místním AWK se už chystají na další podnik. 25. března totiž budou v Bousově pořádat ve spolupráci s českou pákařskou asociací prestižní podnik Golemova ruka. „Bude to velký svátek páky v Dolním Bousově. Měli by dorazit závodníci z osmi států. My se budeme chtít na domácí klání co nejlépe fyzicky a v mém případě i zdravotně připravit. Všechny zveme, budeme spoléhat na podporu domácích fanoušků,“ dodává František Živný.