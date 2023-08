/VIDEO/ První čtyři starty, k tomu premiérový gól (a snový) a týmový úspěch. Futsalista Adam Knobloch prožil na přípravném turnaji v Thajsku povedenou premiéru v seniorské reprezentaci. Dvacetiletý hráč z Mnichova Hradiště, který ve futsale hájí barvy Plzně, tak přispěl k celkovému prvenství českého výběru.

Futsalová reprezentace vyhrála turnaj v Thajsku, ve finále porazila domácí výběr 6:5. | Foto: Futsal FIFA - ČR

Po úvodní remíze s Afghánistánem Češi v testu na blížící se mistrovství světa zbylé tři soupeře porazili – Mosambik 7:4, Myanmar 5:1 a domácí Thajsko 6:5. V posledním utkání o první místo se blýskl i jeden z noviců kádru trenéra Tomáše Neumanna.

Adam Knobloch nejdříve za stavu 2:0 nástřelem před branku „vyzval“ soupeře k vlastnímu gólu, ve 13. minutě pak předvedl parádu, která si v sestřizích z turnaje vysloužila několikanásobné opakování. Hráč s osmnáctkou na zádech se bez přípravy opřel do obloučku od poluhráče a míč nechytatelně napálil do vzdálenější šibenice.

Premiérový gól Adama Knoblocha (na videu čas 1:00):

Zdroj: Youtube

„V prvé řadě jsem vděčný, že jsem v Thajsku mohl být a reprezentovat Česko. Vždy bylo mým snem hrát za reprezentaci. Navíc se mi ve finále turnaje podařilo dát první gól. To byla třešnička na dortu. Jsem rád, že mi to takhle vyšlo," podělil se o dojmy poté, co se spoluhráči nakonec těsně odolal mohutné stíhačce diváky povzbuzovaného asijského týmu.

I přes výhrady ke hře ve druhém poločase finále, kdy Češi málem prohospodařili pětigólový náskok, si turnaj pochvaloval i trenér Neumann. „Z Adama Knoblocha, pokud na sobě bude dál pracovat, roste velký hráč,“ prohlásil na adresu jednoho z tří noviců.

Talent Knobloch je po návratu do Hradiště spokojený, na prvním místě má futsal

Pro dalšího, kterým měl být mělnický Matěj Sváta, turnaj tak šťastný průběh neměl. „Na trénincích vypadal velmi dobře, ale pak si poranil koleno,“ objasnil kouč Neumann, proč šestadvacetiletý obránce zůstával při zápasech pouze v roli diváka – na rozdíl od svého týmového kolegy a v národním mužstvu již ostříleného Jiřího Vokouna. Kapitán Olympiku zasáhl do všech zápasů. „Turnaj se nám povedlo vyhrát, takže panuje obrovská spokojenost,“ uvedl po úterním příletu.

Z mělnického klubu tentokrát nešlo o jediné zastoupení. Roli zaskakujícího vedoucího mužstva za Radka Kliera si u reprezentace vyzkoušel trenér áčka Jakub Němec.