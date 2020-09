Jeho utkání předchozích tří ligových kol byla odložena kvůli koronaviru – první na žádost Pardubic, další dvě potom kvůli karanténě Boleslaváků. A dlouhá pauza jako by se na Bolce podepsala, Středočeši podlehli rozjetým Vítkovicím 5:8.

Ostravské mužstvo jako jediné získalo ve třech úvodních kolech plný počet bodů. „Jako každý rok budou Vítkovice patřit mezi favority soutěže. Myslím si, že po změnách v kádru a zapojení některých talentů bude vítkovický tým hladovější než v minulé sezoně,“ předpověděl před zápasem boleslavský kouč Petr Novotný na klubovém webu.

Jeho tušení se v sobotu potvrdilo. Domácí tým sice už po dvaceti sekundách vedl díky trefě Jakuba Bíny, hosté ale otočili dvěma góly v rozmezí dvou minut. Bolka ještě dotáhla skóre zásluhou Patrika Suchánka, pak ale Rostislav Gattnar přesilovkovou trefou vrátil náskok hostům, kteří vyhráli první třetinu 3:2.

O další navýšení náskoku Ostravanů se postaral při hře ve čtyřech na obou stranách Ondřej Sidunov a ani ne půl minuty po něm se prosadil i Jan Šebesta, to už hosté vedli 5:2. „Při hře čtyři na čtyři jsme to zlomili na naši stranu, byl to klíčový moment,“ všiml si vítkovický útočník a hrdina celého utkání Rostislav Gattnar.

Domácí tým sice nesložil zbraně a Mikuláš Komárek tři minuty před druhou přestávkou alespoň snížil, hosté si však nenechali nadějně rozjetý zápas sebrat. Adam Delong vrátil svému týmu tříbrankový náskok, v polovině třetí třetiny navíc završil hattrick Gattnar a Vítkovice vedly 7:3. „Od druhé třetiny už jsem měl pocit, že jsme tahali za delší konec. Vypracovali jsme si hodně šancí, nemám týmu moc co vytknout,“ chválil vítkovický kouč Pavel Brus.

Na snížení Tokoše pět minut před koncem potom okamžitě odpověděl z dorážky Hubálek. Poslední slovo měl nejužitečnější hráč uplynulé sezony Jiří Curney, jen ale mírnil konečný výsledek na 5:8. „Kluci už byli hladoví po zápase, ale trošku nám chyběla ta kvalita. Vítkovice byly ve všech činnostech efektivnější, rychlejší, přesnější. Cítil jsem, že kluci chtěli, ale bylo to těžké,“ zhodnotil duel domácí trenér Petr Novotný.

Další zápas měla Bolka odehrát hned v pondělí, ale kvůli koronaviru v týmu Liberce se hrát nebude. Zatím tak platí, že nejbližší utkání čeká na tým Petra Novotného v neděli 4. října, kdy doma přivítá FBC Ostrava.

Michal Konvalina