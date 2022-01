Ještě ve druhém dílu seriálu má Vyorálek viditelné šrámy na tváři. Vypadá to, že ho Homolka opravdu nešetřil. „No párkrát jsem do něj musel trochu ťuknout, aby to v televizi vypadalo věrohodně,“ směje se Honza s tím, že sám herec vše snášel statečně. „Je to sympaťák, pohodový chlap. Sešli jsme se dvakrát už před natáčením a trochu si zatrénovali. Připravit se na takové scény musíte,“ vypráví sedmatřicetiletý bývalý mistr Evropy amatérů i profesionálů v kickboxu.