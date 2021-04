„Díky našim partnerům městu a Národní sportovní agentuře máme pozici a prostředky na zajištění pořádání mítinku relativně stabilní. V tomto ohledu nám hodně pomáhá i naše patronka Helena Fibingerová,“ říkal Jakub Kubálek, člen výboru A.C. TEPO Kladno, který je ředitelem mítinku.

„Je to dobrý základ, ale ještě bude potřeba v posledních dvou měsících řadu detailů dotáhnout,“ pokračoval a prozradil první novinku. Je jí nové logo mítinku, v němž převažuje modrá barva. „Pro redesign jsme se rozhodli proto, aby se logo sblížilo s identitou klubu.“

Pokud nedojde k nějaké epidemiologické pohromně, atletická smetánka se na kladenském stadionku sejde 15. června. „Co se týká příprav, jedeme na plné obrátky. Proti minulým ročníkům pozorujeme zvýšený zájem závodníků o start, což je způsobené i rušením některých závodů včetně Diamantové ligy v Oslu nebo v Rabatu,“ vyprávěl Kubálek.

ZÁJEM O ŠPOTÁKOVOU A STAŇKA

„Ozývají se nám zástupci olympijských medailistů, ale i dalších atletů, kterým se u nás v minulosti líbilo. Startovní listina se opírá o závodníky, kteří v Kladně už závodili. To nás hrozně těší, ale zatím je předčasné někoho jmenovat. Pokud nebudou mít zdravotní problémy, určitě stojíme o start českých hvězd,“ sdělil.

Na Sletišti by se tak mohla představit dvojice, která má Kladno hází v oblibě. Pořadatelé by si přáli přivítat trojnásobnou olympijskou medailistku, světovou rekordmanku v oštěpu Barboru Špotákovou, která je i patronkou mítinku. Vedle ní se jedná o startu čerstvého halového mistra Evropy v kouli Tomáše Staňka.

„Cílem je udělat skvělé závody, zpestřit je domácími špičkami a vyšperkovat jmény světové úrovně. Samozřejmě to děláme v rámci našich možností. Rozpočet nám rok od roku roste, což se projevuje na kvalitě závodníků, ale se Zlatou tretrou se srovnávat nemůžeme,“ poznamenal šéf kladenského klubu Jiří Klesnil.

Velice ho těší, že mítink bronzové kategorie World Athletics Continental Tour byl za loňský rok v konkurenci všech atletických podniků včetně Diamantové ligy svou kvalitou ohodnocený na jednadvacátém místě.

„Z toho jsme nadšení, ale nutno poznamenat, že rozpočty nejprestižnějších akcí jsou třeba čtyřicetkrát vyšší,“ zdůraznil.

JAK TO BUDE S DIVÁKY?

Oba funkcionáři by rádi pozvali diváky, ale vzhledem k protikoronavirovým opatřením není jasné, jaká bude situace za dva měsíce.

„Pokud to bude jen trochu možné, uděláme maximum, aby se fanoušci mohli přijít podívat. Když to nepůjde, pokusíme se zprostředkovat televizní přenos nebo stream,“ přemítal Kubálek.

Vrcholy mítinku by měly být vrhy. „Chceme mít silné soutěže v oštěpu. Je to naše tradiční disciplína. Představit by se měli nejlepší zástupci silné české školy. Kvalitní závod se díky Staňkovi rýsuje i v koulařském sektoru. To jsou prioritní disciplíny, ale solidní zastoupení chceme mít také v bězích a skocích,“ dodal Klesnil.