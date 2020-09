Světová špička měla na Sletišti závodit původně v polovině června. Po udeření pandemie se chvíli zdálo, že mraky práce i peněz přijdou nazmar, ale organizátoři se zakousli a nehodlali pustit.

Přesunuli mítink na 16. září, a přestože je zdravotní situace dál složitá, věří, že se závodit bude. „Děláme maximum. Spousta věcí se sice pořád mění, ale i díky pomoci města zajistíme perfektní hygienická opatření v areálu celého Sletiště,“ slibuje předseda atletického klubu A.C. Tepo Kladno Jiří Klesnil.

Manažer závodů Jakub Kubálek pořád ještě žhaví telefonní linky. „Nespím, protože startovní listina se vyvíjí hrůzostrašně. Kdybych to vyprávěl, bylo by to knížku,“ pousmál se Kubálek.

Přes všechny problémy však na startu bude spousta zahraničních borců. „Ale primárně je mítink o tom, aby se tady ukázali a s výbornou špičkou střetli nejlepší závodníci z Česka. Troufám si tvrdit, že většina českých mistrů tady opravdu bude,“ nastínil Kubálek.

Tvářemi mítinku určili pořadatelé pořád ještě nejzářivější českou hvězdu, oštěpařku Báru Špotákovou, letos světového koulaře Tomáše Staňka a největší kladenský talent, čtvrtkaře Matěje Krska.

„Jsem ráda, že se mítink nakonec uskuteční. V Kladně se povedl už jakýsi výkop sezony 1. června a byl perfektní. Doufám, že tady bude i dobrá tečka sezony,“ věří elitní oštěpařka, která bude dělat vše pro to, aby byla zdravotně v pořádku a na Sletišti si zazávodila.

Diváci to podle ní mají na Sletišti rádi. „Chodí tam celé rodiny i s malými dětmi. Když je závody přestanou bavit, mohou si jít hrát na dětské hřiště. Je to ideální místo na rodinný výlet. Ti starší zase mohou nasát atmosféru závodů, a to je pak může přitáhnout k atletice,“ chválí Špotáková kladenská areál.

Po zranění by měl nastoupit koulař Tomáš Staněk, přitom v úvodu srpna, kdy si právě v Kladně způsobil trhlinky ve svalu nohy, myslel, že pro něj sezona skončila. „Ale tím, jak se sezona protáhla, se snad dám do kupy. Už trénuji, zbývá ještě vše doladit s koulí,“ je optimistický Staněk, nad srovnáním se špičkovým americkým koulařem Crouserem se však jen pousmál. „On dává 23 metrů, já se bojím o svých 22, a to když nejsem po zranění. Přesto se do Kladna těším, vytvoří mi tady perfektní podmínky, navíc to mám čtvrt hodiny z domova. Navíc natrénováno mám a byla by škoda to zahodit,“ řekl Staněk a vtipkoval, že zranění ho pořád zlobí. „Hlavně když si navlékám ponožky.“

Domácí Matěj Krsek se těší už kvůli výborné startovní listině čtvrtky, kde mu budou soupeři třeba talentovaný Ir O´Donnell či Nizozemec van Diepen, který má medaili z evropského šampionátu v hale. „Podle mě to bude jeden z mých nejkvalitnějších závodů v sezoně. Pokud dorazí všichni, co jsem viděl ve startovní listině, a bude hezké počasí, můžeme atakovat hranici 46 vteřin,“ myslí si odchovanec Kladna, který doma v červnu porazil i slavného Pavla Masláka, byť to bylo na třístovce.

„Matěj běžel na extralize družstev rovných 46 vteřin a je to letošní jasná česká jednička,“ připomněl hrdě šéf A.C. Tepo Kladno Jiří Klesnil Krskův třináctý nejlepší světový čas v sezoně.

Po dohodě s trenérskou Hanou Větrovcovou vynechává Matěj nadcházející juniorský šampionát a soustředit se bude na Zlatou tretru v Ostravě a právě kladenský mítink.

Výborně obsazené mají však být všechny disciplíny. Včetně vrhačských, v nichž má o domácí Kladno několik špičkových borců a které začnou 16. září už v poledne. Pokračovat se bude do večera, přímý přenos chystá Česká televize. I díky tomu má mítink vyšší prestiž. „Pomáhá nám i to, že ač nám neustále volají a píší z evropské a světové atletické federace, zda nechceme vzhledem k pandemii nějaké úlevy, my je odmítáme. Naopak jsme se museli přihlásit už na další rok, a to ještě nevíme, jak dopadneme teď. Jenže uzávěrka byla 30. srpna, proto bylo nutné se zaregistrovat. V roce 2021 už bychom ale skutečně raději měli červnový termín,“ naznačil Kubálek a nezapomněl poděkovat nejen všem partnerům mítinku, ale speciálně i někdejší hvězdné české koulařce Heleně Fibingerové. „To je česká atletická dáma číslo jedna co se organizace a zařizování finanční pomoci a vehementně se vložila do pomoci našemu mítinku. Jsem rád, že na mítink dorazí a určitě přiveze i svoje skvělé koláče,“ usmál se Kubálek.

„Na startu budou sportovci, kteří slibují ohromný zážitek. I proto jsem rád, že město Kladna na své poslední radě rozhodlo, že akci podpoří i finančně,“ byl rád náměstek primátora Kladna Jiří Chvojka, který se z pozice šéfa SAMK Kladno stará i o pěkný areál Sletiště.

„Využíváme toho, že atleti z celého světa mají Sletiště rádi. Jak areál, tak náš přístup, kdy se snažíme, aby se tady cítili jako doma. A hodně jich už při odjezdu zamáčklo slzu dojetí. Věřím, že to tak bude i po tomto mítinku,“ dodal Jakub Kubálek.

Prize money? 31320 eur!

Kladno nabízí pro světový mítink Kladno hází a Kladenské memoriály také světové odměny. Organizátoři vyplatí celkovou sumu ve výši 31320 eur, to jde více než 800 000 korun! Největší odměny jsou za sprinty na 100 m mužů i žen, dále na 1500 m, kouli mužů a oštěp mužů i žen.