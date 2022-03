„Jsme sice oba velmi unaveni, ale z výsledku jsme šťastní. To, co Glen Edmunds se stotřicítkou během posledních dnů předvedl, bylo jednoduše famózní, takhle jsem se ještě nesvezl,“ nešetří slovy chvály český spolujezdec na adresu svého keňského pilota. Edmunds africký podnik v roce 2003 a 2005 vyhrál s velkou a silnou čtyřkolkou a do československého auta s nesrovnatelně menším výkonem se mu zpočátku moc nechtělo. „No vidíte, a teď přemýšlí o tom, jak být příště ještě rychlejší,“ říká s úsměvem a nadsázkou kosmonoský navigátor. „Byli jsme jedni z mála, kteří nebyli zatíženi penalizací, což se v Africe rovná malému zázraku. Kdyby nás nepotkala těsně před koncem soutěže jediná opravdová krizovka, mohli jsme být o tři nebo čtyři příčky výš,“ popisuje Jiří Kotek a dodává, že půlhodina strávená vyprošťováním auta byla nekonečná.

A co čeká v nejbližších hodinách úspěšnou posádku? „Budeme slavit a odpočívat. Budeme si také vyprávět o rychlostních zkouškách delších než 100 kilometrů, po kterých jsme v písku s naším veteránem letěli rychlostí přes 150 kilometrů v hodině. Po takovém úspěchu se také dobře povídá o budoucnosti, ale jestli se sem ještě někdy vrátíme, to se teprve uvidí,“ dodává závěrem Jiří Kotek.