Mladoboleslavsko - Hlasujte v anketě Sportovec roku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Svačina

1. Petr Bartoš (motokros) – 2. místo v ME v kategorii open

2. Zděnek Bělík (futsal) – opora druholigových futsalistů Malibu

3. Eva Beranová (mažoretka twirling) – mistryně Evropy, mistryně ČR, 5. místo na MS

4. Klára Borkovcová (sportovní střelba) – 1. a 2. místo na MČR v družstvech a 5. místo v jednotlivcích

5. Lucie Brázdová (sportovní střelba) – 1. místo na ME v týmech a 2. místo v jednotlivcích

6. Lenka Brůchová (tenis) – hráčka druholigové Mladé Boleslavi a německého Mannheimu

7. Martin Bydžovský (hokejbal) – kapitán a nejproduktivnější hráč Boleslavi

8. Jiří Curney (florbal) – reprezentant ČR a nejlepší střelec ligy

9. Lukáš Fišer (páka) – 1. a 2. místo na MČR

10. Karel Grůša (házená) – druhý nejlepší střelec II. ligy

11. Milan Hikl (racketlon) – 5. místo v českém žebříčku

12. Tomáš Hyka (hokej) – opora hokejové Mladé Boleslavi

13. Jan Jelínek (florbal) – kapitán reprezentace a opora Mladé Boleslavi

14. Tomáš Jeřábek (sportovní střelba) – postup na OH v Riu

15. Jiří Kejmar (basketbal) – opora druholigového týmu

16. Jan Kopecký / Pavel Dresler (rally) – mistři MMČR

17. Jan Kysela (fotbal) – opora zadních řad prvoligového týmu

18. Kateřina Kyptová (kulturistika) – držitelka profi licence

19. Vladimír Kyzivát (cyklokros) – 6. místo v ČP

20. Jiří Langer (golf) – mistr Golf Clubu Mladá Boleslav

21. Radan Lenc (hokej) – opora hokejistů Mladé Boleslavi

22. Lukáš Magera (fotbal) – kapitán prvoligového týmu

23. Kristýna Minarovičová (basketbal) – opora basketbalistek Slovanky

24. Kateřina Novotná (shorttrack) – česká reprezentantka

25. Petr Novotný (florbal) – kapitán a opora florbalistů Mladé Boleslavi

26. Petr Nykodém (autokros) – vítěz MMČR, 5. místo v ME

27. Ludmila Pavlíková (karate) – mistryně ČR v kata a 2x 2. místo na MČR

28. Jan Plodek (hokej) – opora hokejistů Benátek

29. Tomáš Podrazil (cyklistika) – účastník silničních závodů v ČR i zahraničí, 16. místo na MČR v cyklokrosu

30. Jaroslav Prückner (atletika) – držitel českých rekordů a účast na mezinárodních ultramaratonských závodech

31. Jan Ratajský (autokros) – vicemistr MMČR

32. Jiří Skalák (fotbal) – opora prvoligového týmu a české reprezentace

33. Rudolf Stezka (páka) – 2x mistr ČR

34. Pavel Svoboda (autokros) – vítěz MMČR

35. Jaromír Šafář (dostihy) – vítěz českého a slovenského derby

36. Jaroslav Škach (volejbal) – kapitán volejbalistů Benátek

37. Denisa Šikalová (badminton) – 2. místo ve čtyřhře a 3. místo v mixu na MČR

38. Marek Volf (fotbal) – nejlepší střelec ČFL v dresu Dobrovice

39. Sebastian Vošvrda (atletika) – mistr ČR na 10 km na silnici, 9. místo na ME do vrchu

40. David Výborný (hokej) – kapitán hokejistů Mladé Boleslavi

41. Klára Zahrádková (sportovní rybolov) – reprezentantka ČR

42. Martina Zemanová (fotbal) – kapitánka fotbalistek Mnichova Hradiště

43. Monika Zörklerová (krasobruslení) – účastnice MČR juniorů