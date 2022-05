Jako první na tatami nastoupili mladší žáci ve věku 10 - 13 let (8. - 7.kyu) v disciplíně kata. "Tam jsme měli hned tři želízka v ohni. Po vydařených kvalifikačních kolech se do semifinále dostali Tobias Ungureanu a na druhé straně pavouka Damian Ona. Oba bohužel těsně prohráli a čekaly je zápasy o třetí místo," hlásí trenérka Ludmila Pavlíková. V oddílovo-vražedném souboji se o bronzovou medaili utkal Ungureanu a Skočdopol. Štěstí se přiklonilo na stranu Tobiase a první bronz byl na světě. Zklamání naopak prožil Damian Ona - i přes soustředěný výkon medailový zápas prohrál. Další nepopulární bramborovou medaili bral Michal Ivanchuk v kata mladších žáků 5 - 9 let (8. - 7.kyu).

Bronzovou medaili získala Agáta Schovánková v kata v mladších žákyň (8. - 7. kyu )10 - 13let. Čtvrté místo v kata mladších žákyň 5 - 9 let vybojovala Aneta Sochová a připsala si další důležité závodní zkušenosti.

Jako zázračný chlapec z Charkova se v barvách boleslavského klubu představuje Renat Tokariev. Jednoznačně zvítězil v soutěži kata a zlatý pohár získal i v disciplíně kumite mladších žáků do 27 kg. Po slavnostním ceremoniálu byl dokonce vyhlášen jako nejtalentovanější závodník celého turnaje. Největším problémem mladičkého závodníka bylo, jak pobrat tři velké poháry a odvést je do města automobilů.

Poprvé se na soutěži představil nově složený kata tým mladších žáků. Závodníci Tokariev, Ona a Ivanchuk vybojovali hned při svém prvním startu bronzovou medaili. V semifinále rozdílem jednoho praporku prohráli se zkušenějším ústeckým týmem. Na červnovém Mistrovství České republiky bude mít tento tým velkou šanci na úspěch.

Kata tým si vyzkoušel také Tobias Ungureanu, společně s týmem Kladna vybojoval stříbrnou medaili.

Benátky představily cíle na další sezonu: Přilákat fanoušky a udržet druhou ligu

Stříbrnou medaili tentokrát brala Alžběta Vachová v kumite starších žákyň do 45 kg. Bohužel utrpěla zranění v oblasti nosu a musela být několikrát ošetřována. Ještě předtím vybojovala bronzovou medaili v kata starších žákyň.

Vytoužené zlato vybojoval Tadeáš Schovánek v kumite starších žáků do 45kg. "Konečně se mu podařilo předvést uvolněný a útočný výkon, stejně tak jako na tréninku a zlato ho neminulo. Dobrý výkon předvedl i disciplíně kata, tentokrát to však na medaili nestačilo," dodala Pavlíková.

Jako poslední nastupoval do sportovního zápasu Vincent van der Linden. V rámci přípravy na Mistrovství republiky SKIF byl Vincent zařazen do vyšší váhové kategorie a sice do 60 kg. Do finálového zápasu proti zkušenému závodníkovi Jetelovi vlétl Vincent bez jakéhokoliv strachu a nervozity. Brzy se ujal vedení 3:0. Jeho finálový soupeř však začal malými krůčky pomalu stahovat skoré na světelné tabuli. Bojovným výkonem si boleslavský borec uhájil vedení a po vítězství 6:5 dal jasně najevo, že ses ním vždy musí počítat v bojích o cenné kovy.

„Katařské výkony jdou u všech závodníku nahoru. Musím pochválit naše kumiťáky, kteří se drželi domluvené taktiky a pokynů přímo při zápase. Příprava na červnové Mistrovství ČR FSKA probíhá dle plánu, závodníci budou připraveni. Těšíme se na atmosféru republikového šampionátu a věřím, že vybojujeme několik medaili“, zhodnotila výkon trenérka Ludmila Pavlíková.