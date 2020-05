Ještě ve čtvrtek to vypadalo, že futsalisté Malibu k zápasu posledního kola druhé ligy o den později ještě odjedou. V pátek pak přišla karanténní opatření, poslední kolo se neodehrálo a svaz pak následně celou soutěž po hlasování klubů uzavřel s konečnou tabulkou platnou po 21. kole. „Nás to ale mrzet nemusí, protože jsme skončili na šestém místě. Kdybychom poslední zápas třeba prohráli, tak jsme mohli spadnout i na osmou příčku,“ ohlíží se za šestou druholigovou sezonou Růžovek jejich kapitán Jiří Volf.

Co jinak říkáte na ukončení sezony kolo před koncem?

Škoda, že se nedohrálo poslední kolo, aby tabulka byla kompletní. Strašně jsem se těšil na soupeře z Chotěboře, protože naše vzájemné zápasy bývají vyrovnané a vyhecované. Ale zdraví je v každém případě přednější.

Se šestým místem panuje nakonec spokojenost?

Myslím, že můžeme být spokojení. Škoda jen, že jsme první polovinu sezony neodehráli tak týmově jako tu druhou. To by mohlo být naše umístění ještě lepší.

V čem byl tedy hlavní rozdíl mezi první částí sezony a druhou, kdy se týmu dařilo podstatně lépe?

Chyběla lepší sehranost a týmovější pojetí hry. A čím víc se nám nedařilo, tím jsme vymýšleli složitější a složitější řešení. Pak se to zničehonic zlomilo, nejezdili jsme zápasy jenom odkopat a začaly přicházet výhry. S tím nás celý futsal i víc bavil a všechno najednou začalo fungovat. Tým se prostě najednou stmelil i mimo hřiště a to se přeneslo i do zápasů. Možná že to bude znít divně, ale největší změna najednou byla mimo palubovku. A taky tomu určitě pomohlo oživení v realizačním týmu.

Co teď vůbec děláte, když se fotbal ani futsal nedají hrát?

Co se týká sportu, tak občas si jdu zaběhat, nebo s kamarádem vezmeme míč a roušky a jdeme si kopnout, abychom z toho úplně nevypadli. Teď navíc přišlo na řadu postupné rozvolňování, takže máme od trenérů Malibu zprávy, že bychom měli postupně najet na nějaké kondiční tréninky. Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě…

Jak se tedy těšíte na novou futsalovou sezonu?

Se spoluhráči jsem v kontaktu, a od všech vím, jak jim sport obecně chybí a všichni jsme natěšení, až budeme zase moci kopat do míče. Těším se na spoluhráči i na fanoušky. A úplně nejvíc na zápasy u soupeřů. Protože venkovní zápas je pro nás takový výlet.