Sobota 2. března



AEROBIC – Aerobic Master Class a Česko se hýbe (7) – SH Mladá Boleslav.



FLORBAL – Superliga, čtvrtfinále 1. zápas: Technology – Otrokovice (19.30) – SH Mladá Boleslav.



FOTBAL – Příprava: Chotětov – Kosmonosy (11), Dobrovice B – Zdětín, Kosořice – Všejany (17) – vše UTM Benátky.



FUTSAL – Okresní soutěž: Mnichovo Hradiště – Inferno (16), All Stars – Bakov (17), Hearts Bělá – Hattrick (18), Březina – Nakaši (19), Cobra – FK Mladá Boleslav (20) – vše BIOS Mnichovo Hradiště.



VOLEJBAL – Extraliga: Benátky nad Jizerou – Brno (17).



Neděle 3. března



FLORBAL – Superliga, čtvrtfinále 2. zápas: Technology – Otrokovice (17) – SH Mladá Boleslav.



FOTBAL – Příprava: Loučeň – Ostrá B (11), Krchleby – Straky (13), Luštěnice – Stará Boleslav (15) – vše UMT Benátky.



HOKEJ – Extraliga: Mladá Boleslav – Zlín (15.20).



ŠIPKY – I. krajská liga: Semafor – Mělník (17). II. krajská liga: Kvakoš B – Čachovice (17), Plazy B – Velký Borek, Semčice – VT Mělník (oba 18). III. krajská liga: Semafor B – Kostelní Hlavno (13), MAX DC – Semčice B (15), Bukovina – Semafor C, Luštěnice – Kvakoš C, Sedlec – Milovice (vše 18).



TURISTIKA – Divoký západ u Jizery (8.29 město, 8.37 hlavní) – 19 kilometrů.



Florbalisté rozehrají play-off a převezmou trofej za první část

O víkendu začíná ve florbalové Tipsport Superlize play-off, jedním z favoritů je Mladá Boleslav. Obhájci titulu vyhráli základní část a do čtvrtfinále si vybrali Otrokovice. První zápas se hraje už dnes od 19.30 hodin, nedělní druhé utkání začne v 17 hodin. Před sobotním startem v Městské sportovní hale Boleslav převezme prvně udělovaný Pohár prezidenta Českého florbalu pro vítěze základní části. Trofej předá přímo první muž florbalu v Česku Filip Šuman.



Volejbalisté naposledy doma

V sobotu od 17 hodin hraje Volejbalový klub Benátky nad Jizerou svoje poslední extraligové utkání v základní části na domácí palubovce u základní školy v Dražice NIBE Aréně. Do Benátek zavítá Volejbal Brno „A“. Poslední kolo hrají Benátky v Liberci a doma se představí až v baráži o extraligu 6.dubna - prakticky proti stejně složenému soupeři Volejbalu Brno „B“, který těsně před play off 1. ligy citelně posílil a měl by hravě v tomto složení první ligu vyhrát.