FOTBAL – Divize: Horky – Turnov (16.30). I. A třída: Rejšice – Semice (10.30), Pěčice – Český Brod B, Kosmonosy – Pšovka Mělník (oba 16.30). I. B třída: Chotětov – Milovice (16.30). Okresní přebor: Krnsko – Akuma (10.30), Doubrava – Řepov, Čejetice – Bělá, Kostelní Hlavno – Kosořice, Kněžmost – Březno (vše 16.30). III. třída A: Branžež – Klášter (10.30), Židněves – Jivina (15), Sporting MB – Bakov B (16.30). III. třída B: Struhy – Ledce, Jabkenice – Žerčice, Nemyslovice – Horky B (vše 16.30). Divize žen: DFK Mnichovo Hradiště – Tuklaty (13) – hřiště Jivina.

GOLF – Golf.cz Open Tour by Daily Fitness (10) – Golf Mladá Boleslav. Dubnový turnaj na rány (10) – Golf Srbsko.

HÁZENÁ – II. liga: Auto Škoda – Libčice (17) – SH MB.

TURISTIKA – Rohoznický darmošlap (8.50 bus) – 20 km.

VOLEJBAL – Baráž o extraligu, 1. zápas: Benátky – Brno (18) – NIBE Aréna.

Neděle 7. dubna

BASKETBAL – I. liga žen, semifinále 2. zápas: Ško-Energo MB – Pardubice (11).



FOTBAL – Divize: Benátky – Náchod (16.30). I. A třída: MSK – Čelákovice (16.30). Okresní přebor: Kosmonosy B – Zdětín, DBSK B – Dlouhá Lhota (oba 16.30). III. třída A: Nová Ves – SKP MB (14), Mukařov – Katusice (15), Strašnov – Čistá (16.30). III. třída B: Pěčice B – Bezno B (14), Chotětov B – Luštěnice B (15), Předměřice – Kropáčova Vrutice (16.30). IV. třída: Doubrava B – Kropáčova Vrutice B (14), Sporting MB B – Bezno B (15).



GOLF – Zahajovací turnaj (12) – Golf Benátky.



NÁRODNÍ HÁZENÁ – I. liga: Podlázky – Krčín.



STOLNÍ TENIS – III. liga, finále 2. zápas: Mladá Boleslav – Most (10).



ŠIPKY – I. krajská liga: Kvakoš – Jizbice (17), Plazy – Semafor (18). II. krajská liga: Kvakoš B – Mělník (17). III. krajská liga: Semafor C – Semčice B (13), Kvakoš C – Kostelní Hlavno, Max DC – Milovice (oba 15), Bukovina – Semafor B, Luštěnice – Sedlec (oba 18).



TURISTIKA – Od Jizery do skal – Maloskalsko (8.29 město, 8.37 hlavní) – 11 kilometrů.



VOLEJBAL – Baráž o extraligu, 2. zápas: Benátky – Brno (18) – NIBE Aréna.