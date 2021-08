„Máme poslední dílek do naší skládačky. Jde o rozehrávače se zkušenostmi z Evropy z kvalitních lig jako je belgická a Jadranská liga. Očekáváme, že do naší hry přinese tyto zkušenosti a na rozehrávce bude klidnou silou,“ řekl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

Gibbs absolvoval střední školu v Seton Hallu, kde patřil mezi stovku největších talentů v celých státech a dokonce se dostal do národního týmu USA pro americký šampionát U16 v Argentině, kde v roce 2009 pomohl ke zlatým medailím. Na univerzitu nastoupil v Texasu, ale po prvním ročníku se kvůli rodině vrátil do Seton Hallu, kde se stal spoluhráčem českého reprezentanta Patrika Audy a hlavní oporou týmu, když v juniorské sezoně měl průměr 16,3 bodů na zápas.

Po promoci a dosažení titulu ze sociálních věd se rozhodl na poslední ročník univerzitní kariéry znovu přestoupil a to do Connecticutu do týmu UConn Huskies, se kterým postoupil na závěrečný turnaj NCAA, ale skončil ve druhém kole. Univerzitní kariéru zakončil magisterským titulem z psychologie. Následně v létě 2016 nebyl vybrán v draftu pro NBA, ale zahrál si Letní ligu v dresu Washingtonu Wizards. Když si nevybojoval větší šanci v NBA, zamířil do Evropy.

Prvním angažmá byl maďarský celek Egis Körmend, kterému mimo jiné pomohl do osmifinále FIBA Europe Cupu, což je nejlepší mezinárodní výsledek v historii maďarského celku. Poté zkoušel štěstí v Nižním Novgorodu, ale příliš šancí nedostal a vrátil se do Maďarska. Tentokráte oblékl dres Kaposváru, kde měl průměr přes 20 bodů na zápas.

Následnou sezonu začal v Řecku v dresu Kolossos na Rhodosu, ale na jaře zamířil do Francie, kde se snažil Nantes pomoci k postupu do nejvyšší soutěže. V roce 2019 podepsal s Interem Bratislava, ale po vypadnutí z kvalifikace o Ligu mistrů byla spolupráce ukončena a Gibbs zamířil v lednu 2020 do Slovinska, kde pomohl Koperu Primorska vyhrát Slovinský pohár.

Od loňského prosince pak působil v Antwerpách, kde byl hlavní hvězdou týmu. S průměrem 16,5 bodů na zápas byl čtvrtým nejlepším střelcem celé belgické ligy. V asistencích byl sedmý (4,5 asistence na zápas).

Vedle hráčské kariéry se Gibbs angažuje i jako trenér. Zejména v letním čase se věnuje mladým sportovcům a předává jim svoje zkušenosti na vlastních kempech a klinikách.

Nymburk tak jde do sezony se čtyřmi cizinci. V kádru zůstává Jerrick Harding, novými tvářemi jsou kromě Gibbse také Gorjok Gak a Demetre Rivers. Z českých hráčů je novým hráčem František Váňa.

(Tisková zpráva)