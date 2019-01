Mnichovo Hradiště - Základní část okresní futsalové soutěže se chýlí ke konci.

Okresní futsalová soutěž: DFK Mnichovo Hradiště - MBV Mladá Boleslav | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Předposlední den roku bylo na programu v okresní futsalové soutěži desáté kolo. Z devíti zápasů, které byly na pořadu dne, skončila hned tři utkání dělbou bodů.



Mnichovo Hradiště v úvodním zápasu dne dokázalo zdolat Dynamo, v utkání s rezervou Malibu dotáhlo v závěru díky dvěma desítkách dvoubrankové manko. Poslední Bang směle vzdoroval Lucky, ale nakonec si připsal devátou porážku v sezoně.



Těsnou porážku po sedmi zápasech bez prohry zaznamenalo také béčko Malibu. To šlo pět minut před koncem zápasu s FK Mladá Boleslav sice do vedení, ale zkušení borci Boleslavi dokázali zápas otočit. V poslední vteřině zápasu za stavu 5:4, ale odpískali sudí penaltu a za protesty viděli červenou kartu velezkušení borci Vrabec s Kamenickým. Střelec Malibu ale minul při penaltě branku.



MBV si pak zkušeně poradilo s DFK, a následovala dvě dramata. V tom prvním remizovalo FK s Infernem 4:4, když dvě branky dali domácí v poslední minutě. Doubrava B také dělila body, konkrétně s Nakaši.



Nejpřesvědčivější výhru dne předvedla Cobra, která uštkla Hearts poměrem 12:2. Hodně branek padalo také v posledním zápase roku 2014. V něm vedoucí Řepov dokázal přestřílet Inferno 10:6.



Výsledky 10. kola: Hradiště – Dynamo 8:3 (Bajer 5, Zajíček, M. Beran, Smetana – Kubín, Odvoda, Juranka), Bang – Lucky 4:5 (L. Kořínek, J. Kořínek, Rys, Tvrzník – J. Hrdý 2, Zahrada 2, M. Hrdý), Hradiště – Malibu B 7:7 (Hofman 3, M. Beran, Šosvald, Smetana, vlastní – Javůrek 3, Kvapil, Matouš, Vodháněl, Boško), MBV – DFK 6:2 (Bobek 2, Blažek, Šebek, Möbius, Hubač – Kendík, Nedoma), Malibu B – FKMB 4:5 (Vaněk, Javůrek, Král, vlastní – Kamenický 2, Karban, Kožíšek, Sabol), Doubrava B – Nakaši 2:2 (Bárta, Svoboda – Scheufler, O. Zajíček), FKMB – Inferno 4:4 (Kožíšek, Bejda, Sabol, Resl – Kraus, Šebesta, Žižka, Heřmanský), Hearts – Cobra 2:12 (Patričný, Dubický – Ol. Rudzan 5, On. Rudzan 3, Soumar 2, Sedlák, Kováč), Řepov – Inferno 10:6 (Vaněk 4, Bartoš 2, Gereg, Štěpán, Cigánek, F. Kořínek – Žižka 2, Beran 2, Smolka, Heřmanský).