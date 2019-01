Mladá Boleslav /ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ - Otužilec Jiří Škvrna uspořádá v sobotu 19. ledna první ročník soutěže zimních plavců. Povídali jsme si o tom, jak se sám dostal k otužování a prozradil, co může dělat i netrénovaný člověk k tomu, aby opravdu začal. Kdy už může být otužování nebezpečné?

Jak jste se dostal k otužování?

Rád překonávám sám sebe, a otužování mě vždy fascinovalo, občas jsem se vyhecoval a ponořil krátce do ledové Jizery. Před pěti lety jsem se proto zaregistroval v Otužilecké unii. To je oddíl, za který jezdím plavat, dá se říct, každou sobotu. Plavali jsme například pod Karlovým mostem na Tři krále, šestého ledna. Což je divácky velmi oblíbená akce.

Jak se k vašemu otužování stavěla rodina?

Rodina si první dva roky nejspíš ťukala na hlavu a měli obavu, aby se mi něco nestalo, protože ty výkony se posunovaly. Šlo to až k 15 a někdy i ke 30 minutám v ledové vodě, což už je hodně otužilecké. Bavilo mě postupně objevovat své limity. Mezi to patří i organizace zimního výstupu na Sněžku v kraťasech. Tam jsme byli teď v lednu a půjdeme i v únoru. Takže je to otužování nejen ve vodě, ale i na lehko na suchém vzduchu. Vzduch nemá tak velkou vodivost jako voda, která odvádí více tepla, až 26 násobně více.

Co je snazší. Jak začít? Je lepší otužovat se ve vodě nebo odhazovat oblečení?

Nejlepší je začít od září. Pak je také dobré najít si skupinu, otužilecký oddíl. Když někdo začne sám, jako já, tak tam musí být větší vůle a motivace. Pokud člověk začne ve skupině, tak má podporu a získá zkušenosti, aby něco nepřepálil, aby věděl jak postupně s tělem pracovat, aby se nelekl a na něčem neskončil. Pokud kdokoliv přijde třeba 19. ledna na otužilecké závody, a přijde mu impuls, tak se s námi může do vody ponořit na krátkodobé otužení a dále pokračovat. Člověk si srovná mysl, skupina ho vyhecuje. Začít otužovat se uprostřed zimy, je jen o to trochu náročnější, ale jde to. Ano je fajn si občas snížit oblečení a projít se bos po sněhu, vnímat tělo.

Kde si najít skupinu?

Na Boleslavsku nově vzniknul oddíl Boleslavského otužileckého plavání, lze ho kontaktovat přese mě www.1okmb.cz. Na svazu www.zimni-plavani.info je možné najít další otužilecké kluby. Lidi se mohou přidat, vznikají spontánní skupinky i jinde.

Jak se teď formuje oddíl?

V Boleslavi byly od roku 1983 až do roku 1993 závody na Jizeře každý rok, plavalo se z Podlázek na Krásnou louku. Dokonce se mi podařilo sehnat pár pamětníku. Po revoluci se to, ale tady rozpadlo, doba se zrychlila, nikdo neměl čas. My teď náš nový oddíl potřebujeme ukotvit, je tady minimálně 30 zájemců - přes sociální sítě. Je důležité klub ukotvit klubovnou, to utvrdí otužileckou základnu. Věřím, že nám město pomůže, již máme od něj podporu. Otužilci nejsou finančně náročná disciplína, potřebují řeku a pak se hlavně ohřát v teple s čajem.

Navracíte tedy tradici..

Ano, bohužel, doba je hektická, rozpadlo se to tehdy kvůli nedostatku času. Já bych chtěl vytvořit tým nadšenců, kteří to budou předávat dále a dělat v Mladé Boleslavi osvětu, exhibice, třeba i vedené kurzy otužování pro veřejnost, jak jsem zjistil, boleslavské koupaliště se přes zimu nevypouští. Poslední naše akce bylo vánoční koupání na střeše Lucerny v Praze. Otužování je i pro děti, nejmladší otužilci se objevují už na závodech nebo exhibicích od 8 let věku, musí se velmi opatrně. Desetiletý Jakub uplaval s tatínkem 250 metrů ve vodě o teplotě dva stupně Celsia.

Proč se otužovat?

Za posledních 100 let jsme zlenivěli, přitom přirozené po tisíciletí lidského vývoje je, to že tělo dostává i do nepohody, chladem stahují se cévy a ty se zase roztahují, dochází tak k velkému prokrvení cév, kloubů je úžasná věc na křečové žíly, na revma, tělo se resetuje a regeneruje, je flexibilní. Další věc je psychika, ustupují deprese. Každý sport pomáhá, ale otužování jde podle mě přímo do jádra věci, je to silný nástroj jak se fyzicky a psychicky uzdravit.

Je to sport nebo spíš životní styl?

Je to oboje. Hodně otužilců najednou zjistí, že nepotřebují oblečení, že jim stačí kraťasy, sám v nich chodím celu zimu. Doma se nemusí tolik topit, ale není to tak, že by otužilci neměli rádi teplo, naopak, oni prožívají dualitu a užívají si toho tepla a užijí si i dovolenou v teplých krajích, teplá kamna v klubovně přímo milují.

Je to nebezpečné?

Za začátku je potřeba začínat tak na minutku, minutka podle mého názoru není problém, dá se říct každý den. Pokud se člověk posune dál, chce objevovat limity, tak je důležité se nepřetěžovat, pokud plavu již delší čas ve vodě, stačí trénovat 2x týdně. Pokud člověk chce na závody, tak je tam podmínka, aby měl zátěžové testy od sportovního lékaře, které se dělají jednou za rok. Člověk musí být naprosto zdravý a mít zdravé srdce, pak je vše v pořádku.

Jak rychle se připraví laik na 100 metrů?

Pokud je člověk fyzicky zdatný, běžně sportuje, tak minutku ve studené vodě zvládne každý. 100 metrů už se dá uplavat tak za 3 minuty. Tomu se tedy už blížíme. Dá se to natrénovat třeba i za měsíc. Člověk by měl začít tak dvakrát, třikrát týdně, pomoci si i s ranní sprchou a za měsíc na tu stovku natrénuje. Přijďte v sobotu, toto zkusit.

V jakém poměru se otužují muži a ženy?

na tři muže jedna žena, muži mají soutěžení v krvi a ženy jsou přesto mužům rovnocenné soupeřky.

Co byste nám řekl k závodům?

Loni byl nesoutěžní nultý roční závodu, bylo tam 68 plavců, letos čekáme až 200 plavců, dorazit můžou i začínající plavci, všechny zveme, i začátečníky, je důležité, aby přišli a nebáli se. Otužilci jsou úžasná skupina, jsou tam lidi, které to jenom baví, nepotřebují soutěžit, chtějí být jen ve fajn partě a pak jsou tam lidé jako Jarda Chytil, který v srpnu jako první muž v ČR přeplaval Severní kanál. Takže kdo má chuť ať přijde, najde si své, věřím, že ho pozitivně nakazíme.

Jaké jsou tratě?

Závodit se bude na tratích 250, 500, 750, 1000 metrů, muži, ženy, oddíly. Pokud bude řeka téci do 9 metrů za minutu, bude se soutěžit na okruhu. Pokud bude proud nad, budou posunuté starty po řece, s cílem v jednom místě. Je dobré, když bude takzvaná ledová voda, ta je podle pravidel pod čtyři stupně Celsia, tento pátek jsem se koupal ve vodě 1,6 stupně Celsia. Hranice v pravidlech pro tuto vodu je uplavat trať do 22 minut. Trať 100 metrů po proudu je pro ty, co nemají potřebu soutěžit, každý si najde tedy své.