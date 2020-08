„Jsem moc rád. Kdyby se jelo o cokoliv jiného než o olympiádu, tak byla tahle sezona tak trochu ztracená. Takhle jsme se, myslím, všichni připravili úplně perfektně. Každý jsme na to měli dostatek času a navíc se jelo ve férovém prostředí, kdy ani jeden den nefoukalo a bylo krásné počasí,“ vyprávěl dvojnásobný mistr světa.

Čekal jste, že bude hotovo už po třech startech?

Věřím, že jsme byli všichni v top formě. Já jsem ji asi načasoval nejlíp, proto jsem třikrát vyhrál. Samozřejmě jsem nečekal, že to bude takhle jednoznačný, ale mám z toho fakt ohromnou radost.

Co stojí za vaší suverenitou?

Asi jsem na tom byl dobře psychicky a měl skvělé rodinné zázemí… (usmíval se směrem k manželce Tereze) Pamatuji, že když jsem jel kvalifikaci o Rio, byl jsem strašně nervózní a jízdy byly dost rozházený. Nebylo to ono. Teď jsem naopak věděl, jak chci jezdit. Přitom je ale potřeba dávat pozor na fatální chyby. Dostat padesátku, bylo by zle. Vysvětluju si to tak, že jsem byl o něco rychlejší než ostatní.

V čem jste zlepšil?

Největší posun už z loňska vidím v tom, že mi loď jede rychleji dopředu. Pak si mohu dovolit o kousek delší dráhu kolem branek a tolik nepřicházejí chyby. Tahle změna mi pomohla třikrát za sebou vyhrát. Byl v tom ale i kus štěstí.

Myslíte, že vzhledem k nákaze se odložená olympiáda příští rok v Tokiu uskuteční?

Na to se mi těžko odpovídá, protože nemám dostatek informací. Samozřejmě věřím a doufám v to. Patrně jsem v životní formě a už nemládnu. Cítím, že prožívám nejlepší sportovní roky, a kdyby olympiádu zrušili, strašně by mě to mrzelo. Samozřejmě se mi olympiáda nemusí povést, ale byl bych nerad, kdyby se mi šance na olympijský úspěch zavřela.

Loni jste měl možnost trať v Tokiu poznat, ale stejně jako většina slalomářů jste ji moc nechválil. Budete tam chtít trénovat?

Počítám, že bych na kemp odjel, ale pokud to půjde, byl bych tam na jaře a pak se vrátil až před olympiádou. Jde o to, abych nemusel častěji procházet aklimatizací. To mi moc nesvědčí.

Co je potřeba s tokijským kanálem udělat?

Je špatný, ale doufám, že až ho dají do pořádku a voda začne kanálem proudit rychleji, bude srovnatelný s Londýnem, Riem nebo Prahou, kde jsou podobné typy překážek. Není důvod, aby to tak nebylo. Je na něm ale potřeba udělat úpravy, aby byl závod férovej.