Rozhodl o tom Lehečkův vítězný zápas třetího kola kvalifikace proti kazašskému tenistovi Dmitriji Popkovi. Ten byl nejdřív po půlnoci středoevropského času více jak o hodinu posunut kvůli dešti, poté se pro českého singlistu nevyvíjel dobře. V první sadě totiž ztratil hned dvakrát svůj servis a prohrával 0:1. Zápas, který trval dvě hodiny a třináct minut, pak ale dokázal otočit ve svůj prospěch. Druhý i třetí set vyhrál shodně 6:3 a postoupil mezi elitních 128 tenistů do hlavní části grandslamového pavouka.

To se mu povedlo z pozice 143. hráče světového žebříčku vůbec poprvé v životě. Grandslamové kvalifikace se přitom účastnil teprve podruhé v kariéře. Vloni došel na US open také do závěrečného kola kvalifikačního pavouka, kde ale neuspěl. V Austrálii to však už vyšlo.

„Soupeř zahrál v prvním setu líp, tolik se nebál. Já jsem nepředvedl dobrý výkon. Od druhého setu už jsem začal více dirigovat hru, zahrál jsem o dost lépe než soupeř. A ve třetím setu jsem na tom byl fyzicky lépe. Z postupu jsem nadšený,“ uvedl Lehečka pro svazový portál tenisovysvet.cz. Zároveň neskrýval obrovskou radost: „Jsem nadšený, protože jsem na to dřel celý život. Tenis hraju právě proto, abych byl schopen startovat co nejvíce v hlavních soutěžích na grandslamu. A dnes jsem si to zajistil postupem z kvalifikace.“

Turnaj v australském Melbourne odstartuje v pondělí, Lehečka už zná i jméno svého soupeře pro první kolo. Tím bude někdejší světová trojka a aktuálně 28. hráč rankingu ATP Bulhar Grigor Dimitrov. Z kvalifikace postoupil také Lehečkův krajan Tomáš Macháč. Ten vyzve v prvním kole argentinského antukáře Juana Manuela Cerondola.

