Kapitán Benátek Filip Křesťan měl radost z postupu do předkola, zároveň ale neopomíjel, že dobře rozehraný zápas přinesl domácím i spoustu podnětů ke zlepšení. Ztrátu druhého setu bral sebekriticky na sebe. „Školácká chyba, trefil jsem to do autu. Ten set jsme už měli dohrát, ale měl jsem tam nějaké věci, které jsem neustál. Je to škoda – no,“ litoval.

Benátky uzavřely první sezonu v nové éře porážkou v prodloužení

„Myslím si, že potom jsme se vrátili do zápasu, ale stále nás trápí ten problém venku i doma, že se spokojíme s uhranými body a další nám utečou. Musíme prostě bojovat za každého stavu a nemůžeme dostat s patnáctkou,“ kroutil hlavou Křesťan.

Podle trenéra Aleš Dittricha se na obratu zápasu podepsalo opadnutí napětí z boje o předkolo. „Beskydy musely zvítězit za tři body, a to jim nepodařilo. Potom začaly hrát uvolněně, ve chvíli, kdy už jim o nic nešlo, my jsme začali hrát bojácně, a to rozhodlo.“

V očích hostujícího kouče Michala Provazníka bylo celé utkání o servisu. „První set nás dostali domácí, ve druhém setu jsme se do hry vrátili dobrým servisem zase my. Ve třetím jsme úplně zkolabovali, když jsme žádný pořádný servis nedali. Potom už jsme byli na servisu zase lepší my.“

V předkole Benátky narazí na sedmý Zlín. Série hraná na dvě vítězná utkání startuje ve středu v hale Fatry. Na vítěze čeká Liberec, který v základní části skončil na druhém místě.

VK Benátky n. J. - Black Volley Beskydy 2:3

Sety: 18, -23, 19, -15, -11). Esa: 6:8. Bloky: 8:17. Chyby: 25:40. Rozhodčí: Buchar, Dušek. Diváci: 350. Benátky: Durski (3), Pokopec (7), Švandrlík (8), Křesťan (17), Koranda (13), Hudák (9), libera Fikar, Roháček. Střídali: Matras, Kratochvíl (2).