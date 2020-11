V červenci jste byl zvolen předsedou Správní rady ČBaS a tím pádem i členem výkonného výboru ČBaS. Můžete zhodnotit čtyřměsíční práci?

Zaprvé jsem rád, že všichni předsedové oblastí, kteří tvoří správní radu, si vždy najdou čas na setkání. Již samotný fakt, že se dokážeme sejít a věcně diskutovat nad tématy, je posun oproti historii. Správní rada předkládá výkonnému výboru ČBaS návrhy na zlepšení práce jednotlivých komisí a věřím, že společně s výkonným výborem se může udělat spoustu dobré práce ve prospěch spolku. Rád bych tímto všem kolegům poděkoval za jejich dosavadní práci.

A váš pohled na nové vedení ČBaS?

Jsem optimista. Věřím, že se naplní cíle, které na valné hromadě předseda pan Koukal představil. Zatím bych nerad hodnotil, protože vedení potřebuje čas na realizaci svých plánů. Některé dosavadní kroky však vnímám jako ne zrovna úplně nejšťastnější.

Nyní se již vraťme k extralize. Letošní ročník dlouhodobé soutěže byl zrušen a nahrazen jednorázovým turnajem na jaře roku 2021, jak to vnímáte?

Myslím, že šlo o správné rozhodnutí ve správnou dobu. Skoro všechny extraligové týmy, které jsem z vlastní iniciativy oslovil, se na tomto shodly. Extraligové týmy vkládají do soutěže nemalé finanční prostředky a bylo by nezodpovědné od ČBaS je držet v nejistotě v době, kdy již bylo takřka jasné, že sportovní činnost bude na delší dobu výrazně omezena. Stejné rozhodnutí, které jsem na výkonném výboru podpořil, se mělo týkat i 1.ligy, později však výkonný výbor udělal revizi rozhodnutí a já jediný byl proti. Nyní je již skoro jisté, že se 1.liga v původním formátu a možná vůbec ani neodehraje.

Jak se tedy extraligoví hráči připravují?

Cristian Savin je již delší dobu v dánském Holbaeku v Centre of Excellence Badminton Europe, kde má výborné tréninkové možnosti. Kateřina Zuzáková se připravovala v naší tréninkové skupině v Benátkách, a ačkoli jsme se vyloženě na Mistrovství Evropy juniorů nepřipravovali, myslím, že odehrála velmi dobrý turnaj. Zahraniční hráči se připravují každý ve svém klubu v rámci možností, která dovolují epidemiologická opatření jednotlivých států. Několik hráčů chtělo přijet na trénink do Benátek, ale nouzový stav to znemožnil.

S čím do jarního turnaje půjdete?

Uvidíme, co bude na jaře. Forma čtyřdenního turnaje všech týmů na jednom místě mi přijde v daný moment jako ideální řešení a věřím, že se na ten turnaj všichni hráči řádně připraví. Měly by se hrát dvě skupiny po čtyřech týmech každý s každým, semifinále, o třetí místo a finále. Pořadatel by měl vzejít z výběrového řízení a hrát by se mělo od čtvrtka do neděle. Určitě budeme veřejnost informovat.

Jak nyní trénují žáci a junioři?

Taktéž v rámci možností. Žáci a junioři dostali od trenéra pokyny k tréninku a já taktéž své tréninkové skupině posílám každý týden tréninkový program.

Myslíte, že se projeví pauza na výkonnosti?

Určitě, nejen u žáků a juniorů, ale i v seniorské kategorii. Dva měsíce na jaře a dva měsíce nyní je hrozně dlouhá doba. Na jednu stranu je více času pracovat na fyzické stránce tréninku, na druhou stranu badminton je halový sport a dost důležitá je technika úderů a úderová jistota. Určitě je třeba být pozitivní, každé cvičení dělat s vidinou, že mi pomůže, a já věřím, že se brzo nastaví taková epidemiologická opatření, která dovolí sportovat i v halách.

V prosinci by se měl uskutečnit čtvrtý ročník turnaje Benátky Masters, bude tento turnaj?

Uvidíme, zda to epidemiologická opatření dovolí. Snahou je turnaj odehrát, i když asi v trošku jiném formátu.

Co máte na mysli?

Jestli se rozhodneme turnaj uspořádat, pak by se odehrál v našem CR Project badmintonovém centru na 1 kurtu bez diváku a byl by streamován. Nyní vedu jednání s hráči a rozhodnutí o konání, či zrušení by mohlo padnout do konce listopadu.

Jak se klub vyrovnává s pandemií po ekonomické stránce?

Ekonomická situace se odrazila i na sponzorských smlouvách, několik partnerů s námi letos smlouvu neuzavřelo. Na druhou stranu 80 % našich stálých partnerů nám pomáhá i v této nelehké době a já si jejich podpory moc vážím. Horší je to s halou, kterou máme v pronájmu. Za 11 let jsme nikdy nebyli v tak těžké situaci. Nájem městu a veškeré ostatní náklady úklid, opravy, mycí prostředky atd. hradíme, ale příjmy jsou letos takřka nula, takže tento rok je velmi ztrátový a budeme muset hledat možnosti, jak ztrátu pokrýt.

A co příští rok?

Uvidíme. Již dříve jsem v rozhovoru říkal, že nás čeká složité období. Tím, že se zruší všechny turnaje nyní na podzim včetně republikových šampionátů a přesunou se do roku 2021 budou ekonomické náklady dvojnásobné oproti letošnímu roku. Věřím, že se podaří naplnit rozpočet tak, abychom mohli i nadále pomýšlet na cíle nejvyšší. Pracujeme intenzivně na tom, abychom rozpočet díky partnerům a grantům pokryli.