Jiří Lehečka vypadl ve druhém kole French Open s Američanem Marcosem Gironem přesto, že do utkání šel v roli favorita.

Česká jednička Jiří Lehečka vypadl na pařížském grandslamu ve 2. kole. | Foto: Profimedia

Za jeden z nejhorších zápasů v sezoně označil tenista Jiří Lehečka neúspěšný boj o postup do 3. kola Roland Garros. Duel s Američanem Marcosem Gironem prohrál za hodinu a 44 minut jasně 2:6. 3:6. 2:6 a novinářům řekl, že se za celou dobu neměl od čeho odrazit. Mrzelo jej také, že nevyužil nadějný los turnaje a uznal, že mu role favorita v zápasech nesedí.

"Určitě to byl jeden mých z nejhorších zápasů v sezoně. A to jak z hlediska výsledku, výkonu i jak jsem se cítil na kurtu," uvedl Lehečka. "Byl to zápas, v němž jsem měl jasně danou taktiku a představu, jak by to mohlo vypadat. Přehrával jsem si v hlavě naše poslední utkání minulý rok, ale od začátku bylo vše jinak. Nepodařilo se mi vůbec zareagovat na danou situaci. A když nejsem schopný zareagovat ani za tři sety, tak je to špatné. Rozhodně to nebyla využitá šance, jak bych si představoval," doplnil.

Čtvrtfinalista letošního Australian Open se utkal s Gironem podruhé za osm měsíců. Loni v říjnu porazil 75. hráče světa v Paříži ve dvou setech. Dnes neuspěl. "Musím uznat kvalitu soupeře. Na to, že je to Američan, zahrál velice slušný antukový zápas. Ale kdybych předvedl alespoň část toho, co v prvním kole se (Janem-Lennardem) Struffem, tak by to byl při nejhorším vyrovnaný duel. To se ale nestalo," litoval Lehečka.

Giron se v průběhu začal cítit stále lépe. Naopak Lehečka sebejistotu ztrácel. "Dal jsem mu čuchnout a on určitě poznal, že nejsem v nejlepším rozpoložení. To ho nakoplo k tomu, aby předváděl ještě lepší výkony a hrál sebevědoměji. Byla to jen jedna velká čára, která u mě klesala dolů a u něj šla přímou úměrou nahoru. Využil šance, které jsem mu dal a dal jsem mu jich hodně. Já jsem jich také pár měl, ale mělo jich být víc," litoval 41. hráč světa.

Přestože rodák z Mladé Boleslavi nepatří k emotivním hráčům, zlomil raketu. "Tohle byla spíš náhoda. Pár raket za rok zlomím, ale tady to nebyl úmysl. Nějak to jen křuplo," líčil.

Frustraci však netajil. "Od začátku jsem cítil, že se nemám čeho chytit. Už při zápase mě extrémně mrzelo, jak jsem se cítil a jak jsem hrál, což by nemělo být. Je v pořádku, když vás to mrzí po zápase, ale ne při něm. Bylo to špatné nastavení. Musím si sednout s týmem a vymyslet, od čeho by se dalo odpíchnout dál," řekl.

Jednadvacetiletého tenistu bude porážka pár dní trápit. Chce na ni ale co nejdříve zapomenout. I proto, že si z ní nemůže vzít nic pozitivního. "Rád bych našel cokoliv, co mi do budoucna něco přinese, ale mě vůbec nic nenapadá. Bylo to nějaké zamrznutí. Ať už jsem si přehrával, jak jsem se cítil herně od základní čáry, na servisu, na returnu, není tam nic, co bych si z toho vzal. Přišlo mi, že jsem měl zlepšit úplně všechno. Byl to z mé strany prostě hrozný výkon a budu rád, když nějaké pozitivum vůbec najdu," doplnil.

Ačkoliv se na Roland Garros dostal do 2. kola poprvé, cítil, že mohl a měl dokázat víc. "Na druhé kolo grandslamu to byl velmi přijatelný los, což ale nic nemění na tom, že soupeř hrál velice slušně. Jak se ukázalo, v roli favorita se na kurtu necítím tak skvěle," uvedl.

Po Paříži čeká českou jedničku příští týden challenger v Prostějově. Poté začne travnatou část sezony. "Věřím, že se mi vyvede lépe než vloni, kdy to byla moje první sezona na trávě. Už mám nějaké zkušenosti a věřím, že i pod dohledem Tomáše (Berdycha) se mi povede dostat zpět na úroveň, která bude nejvyšší. Věřím, že travnatá část sezony by měla mně i mé hře sedět. A když ji pojmu správným způsobem, věřím, že něco urvu," dodal Lehečka.

