Naposledy se Karlos Vémola představil v zápase MMA téměř před rokem, když loni v listopadu nestačil v Praze na Slováka Attilu Végha. Tehdy jejich vzájemnou bitvu sledovala zaplněná aréna, tentokrát se však musel kvůli koronavirovým opatřením obejít bez podpory fanoušků.

"Jdu do války," napsal jednatřicetiletý Nor krátce před zápasem proti Vémolovi na sociální síť. "Za sebe, rodinu, příznivce, moji zemi i tělocvičnu," dodal.

Aby vůbec mohla akce proběhnout, potřebovali organizátoři dokonce výjimku od hygieniků. Tu se jim získat podařilo, stejně jako třeba ostravskému tenisovému turnaji.

Rozhodující okamžiky

V samotném utkání měl Vémola od začátku navrch, obě úvodní kola vyhrál, ale v tom třetím schytal od Robertsena přesnou trefu. Následně však přišl rozhodující okamžiky, když Vémola znovu dostal soka na zem a duel ukončil.

Vémolu, který podle svých slov předvedl jeden ze svých nejhorších výkonů, nyní čeká prosincový duel s Václavem Mikoláškem. "Pokud nevyhraju v 1. kole TKO, tak pověsím rukavice na hřebík a končím," prohlásil po utkání s Robertsenem.

"Pokud se mi po tomhle špatném roce, který jsem měl, podaří udělat tři výhry, tak myslím, že jsem na nejlepší cestě, jak se dostat zpátky do sedla a jak se k té odvetě přiblížit," promluvil Vémola o možné odvetě s Véghem na pozápasové tiskové konferenci. "Bude záležet na tom, jakým směrem povedou Attilovy kroky. Jestli do důchodu, nebo zpátky do klece. Jestli zpátky do klece, tak určitě bude muset i přese mě," prohlásil odhodlaně.

V hlavním duelu večera zdolal ve velterové váze David Kozma Maďara Mátého Kertésze.