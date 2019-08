Honzo, jedenáctý ročník Dačického 12 začíná už v pátek, co je na programu?

Už loni jsme se rozhodli přesunout těžiště doprovodného programu do předzávodního pátku a myslím, že noční běh je věc, která se fakt povedla a je to opravdu akce pro všechny. Není to tolik o závodění, jde spíše o společenskou záležitost s cílem podpořit dobrou věc. Program bude pestrý, zahraje místní bard Petr „Vinc“ Havlíček, pak noční charitativní běh zhasnutou Kutnou Horou a závěr obstará Petr Štolba, alias Pekař. Začátek je v 20 hodin konec do 23 hodin.

Startovné na Světlušku je tedy dobrovolné? A čelovky jsou povinné?

Vzhledem k tomu, že jde o charitativní akci, tak je dobrovolně povinné, to samé platí pro hudební vstoupení. Chtěli bychom, aby závodníci i posluchači opravdu přispěli, ale nikoho bez placení nevyhodíme. Co se týká čelovek, tak by ji měl mít každý, půjdou koupit i na místě od Světlušky, ale kdo chce jít s baterkou či lucerničkou, tak může.

Jak dlouhá bude trať nočního běhu a kudy vede?

Trať bude dlouhá cca 2 km. Barborskou k Hrádku, pak dolu k Vrchlici, pod železničním mostem a Žižkovou bránou zpět do města a pak městem k Barboře. Můžete běžet, jít s dětmi, s kočárkem.

Budou si moct sobotní závodníci vyzvednout balíček již pátek? A případně od kolika hodin?

Budeme rádi, když si Kutnohoráci vyzvednout startovní balíček už v pátek a to od 18 do 20 hodin v místě startu. Už teď je 300 registrovaných, tak nám to ulehčí práci.

Doznala hlavní sobotní trasa nějakých změn? Chystáte nějaké novinky?

Trať je stejná jako loni, tzn. běží se od Barbory z kopce k Bylance, do Bylan a dále. Novinky chystáme vždy, letos chceme být trochu ekologičtější, proto jsme nakoupili kelímky na více použití, abychom negenerovali tolik plastové odpadu. Další novinkou budou už opravdové dětské závody s čísly, medailemi apod.

Jak budou dětské závody probíhat?

Děti se zaregistrují na místě po startu hlavního závodu. Od 12.30 hodin pak budou dětské běhy ve třech kategoriích - předškoláci, mladší školáci a starší. Dětičky poběží kolem Barbory, školáci zahradami GASKu jedno, resp. dvě kola.

Kolik závodníků budete odměňovat? Jaké jsou letos kategorie?

Každý závodník si odnese zážitek z příjemně stráveného dopoledne na menší, ale o to s větší láskou dělané akci. (smích) Kdo si zvolil, tak dostane startovní triko. Co se týká kategorií, tak muži, ženy, veteráni (55+), ženy 45+, manželské a sourozenecké dvojice, nejlepší Kutnohoráci, plus taková moje kategorie, a to nejrychlejší fotbalista, kde doufám, že jich přijde co nejvíce a někdo prožene Honzu Růžičku z Kaňku.

Dlouho jste jako organizátoři neběhali, ale loni běžel váš parťák Michal Vavák, jak to máte letos?

Taky jsem koukal, když přišel v teniskách, že jde běžet, ale asi nabyl pocitu, že závod už je v takové kondici, že nás nepotřebuje oba v depu. Letos říká, že je řada na mě, ale rozhodnu se asi až po středě, kdy jsem vodič posledního dílů seriálu výběhu po trati Dačického 12.