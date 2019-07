Na něm opět byli hodně vidět závodníci dolnobousovského AWK. Nejvíce pak Milan Hyršal, který si na pravou ruku vypáčil titul mistra České republiky. Další úroda byla stříbrná: junior Josef Maroušek byl druhý na obě ruce, František Živný pak v masters nad 100 kilo taktéž. Martin Konůpek bral ještě bronz v mužské kategorii nad 105 kilogramů.

„Šampionátu se účastnili nejlepší borci z celé republiky, a tak nebyla nouze o výborné zápasy. Všichni naši svěřenci bojovali ze všech sil a předvedli své maximum. Já však musím pochválit hlavně juniora Tomáše Kverka, pro nějž to byly první velké závody a rozhodně se neztratil,“ komentoval trenér František Živný.

Jeho samotného pak limitovalo obnovené zranění zad, ale také bolavé koleno, rameno a pravé zápěstí. „25 let zvedám těžké váhy a už se to na mém tělo hodně podepisuje.“ Právě kvůli zranění hodně zvažuje start na říjnovém mistrovství světa v Rumunsku. „Bude hodně záležet, jak se dám přes léto do pořádku a jak budu schopen trénovat. Nechci totiž ze sponzorů tahat peníze na šampionát a pak tam skončit poslední,“ vysvětluje Živný. Ten po šampionátu poslal i děkovačku: „Díky všem, kteří nám drží palce, panu Karlu Zetkovi, který nás neustále podporuje a také mým rodičům za podporu.“