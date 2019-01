Mladoboleslavsko - Poslední dni zbývají do konce hlasování o nejúspěšnější sportovce Mladoboleslavska za uplynulý rok.

Z vyhlášení výsledků ankety Sportovec Mladoboleslavska 2014. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Do posledního týdne se dnes dostává hlasování v prestižní anketě Boleslavského deníku Sportovec Mladoboleslavska 2015. Hlasování všech tří linií – tedy novinovými kupony, na webu Boleslavského deníku i odborné poroty má svou uzávěrku minutu před půlnocí z pátku na sobotu. Pak pro redakci začne několik dní počítání v zavalení hlasovacích kuponů. „Počítám, že bychom konečné výsledky mohli znát někdy v noci z pondělí na úterý," říká šéfredaktorka Šárka Charousková. Konečné pořadí opět vzejde ze součtu pořadí všech tří hlasování. „Nikoliv ze součtu hlasů, ale ze součtu pořadí. To znamená, že když někdo bude mít nejvíce hlasů na internetu ze všech skončí započte se mu jednička. Pak bude třeba osmý v kuponech a desátý u odborníků. Jeho součet pořadí tak bude jedna plus osm plus deset, což je devatenáct," vysvětluje proces určení konečných vítězů šéfredaktorka Boleslavského deníku. Každá hlasovací linie tak má přesně třetinovou váhu.

Galavečer se uskuteční ve středu 16. března, jeho dějištěm bude i letos mladoboleslavský Dům kultury. „Kapacita sálu je někde okolo pěti set míst. Věřím, že budeme mít plno," nabádá jedna z hlavních organizátorek ke včasnému zajištění vstupenek. Ty jsou již týden k dispozici v inzertním oddělení Boleslavského deníku. Jak je dobrým zvykem jsou samozřejmě zdarma. Vstupenku je však nutné si opatřit, neboť na ní je číslo přiděleného místa k sezení.