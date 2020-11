Po čtyřtýdenní pauze se do zápasového kolotoče vrátil tenisový talent Jiří Lehečka. Ještě v pondělí byl v Německu, teď už se připravuje na další akci v Bratislavě. V posledních dnech má nabitý program.

LEHEČKA v jablonci | Foto: ilustraační

I v tenisovém světě je situace hodně nevyzpytatelná. Rozhodnutí odjet do Eckentalu na turnaj série Challenger tak přišlo hodně narychlo. „Jet do Německa jsem se rozhodl ve čtvrtek v deset hodin večer, v pátek jsem odjel a už v sobotu jsem hrál. Bylo to docela narychlo,“ popisuje Lehečka svou krátkou výpravu do Bavorska. „Byl jsem ale rád, že jsem se tam dostal, že jsem tam mohl hrát a trénovat, protože v tu dobu se v Česku vůbec trénovat nedalo. To byl asi ten hlavní spouštěč, proč jsem se rozhodl tam jet – abych mohl hrát a trénovat. Že to byl turnaj, to byl jen malý bonus,“ dodal vzápětí.