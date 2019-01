Mladá Boleslav/ Domácí získali výhru bez větší námahy.

Z utkání Kolín B - Chodov (17:29). | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Auto Škoda – Rokycany 32:18

V utkání II. ligy házené staršího dorostu byli od úvodního hvizdu házenkáři HC Auto Škoda lepším družstvem. V 10. minutě vedli 5:0 a to ještě neproměnili několik brankových příležitostí.

V těchto minutách se hrálo na obou stranách v klidu a ani jedno z družstev nikam nepospíchalo. Hráči HC Auto Škoda si udržovali dostatečný brankový náskok, ale jejich herní projev nebyl příliš přesvědčivý.

V závěru první části hry nechali svému soupeři příliš volnosti, polevili v koncentraci a obdržené tři branky ukrojili polovinu z jejich náskoku. HC Auto Škoda vedla po prvním poločase 12:9.

I druhý poločas začal v poklidném tempu. Hráči HC Auto Škoda dalšími brankami opět zvýšili svoje vedení a měli utkání znovu pod kontrolou. Házenkáři z Rokycan neměli tolik sil, aby dokázali výrazněji zkorigovat utkání a tak Boleslavští mohli po zbytek hrací doby hrát to, co potřebovali a utkání dovést do vítězného konce.

Auto Škoda: Kuka – Jirsa 8, F. Janhuba 3, J. Janhuba 3, Svárovský 2, Makovec 3, A. Pavlíček 7, Polesný 1, Šťastný 2, J. Kuchta 3.

JAN PAVLÍČEK