„Martin se k nám připojil během minulé sezony, kdy na kluby druhé ligy dorazila výzva s možností zapojení členů reprezentace neslyšících do pravidelného tréninkového procesu v rámci přípravy hráčů před mistrovstvím světa v Brazílii. Martin bydlí v České Lípě, takže jsme uvítali, že se připojil právě k nám,“ popisuje cestu, kterou se neslyšící brankář dostal do druholigové Mladé Boleslavi, trenér Růžovek Michal Bílek.

S jeho výkony v tréninku byli trenéři nakolik spokojení, že se od této sezony domluvili na zaregistrování hráče, a ten se tak stal plnohodnotným členem kádru. V Malibu tak v letošní sezoně figuruje čtyřiatřicetiletý borec s Filipem Truksou v plnohodnotné brankářské dvojici.

„Kdybychom jeho hendikep před zápasem nehlásili pro jistotu rozhodčím a soupeři, tak během hry by si toho asi ani nevšimli. O něco složitější je samozřejmě jeho komunikace se spoluhráči během samotné hry, ale není to nic, co by náš výkon nějak výrazně ovlivňovalo,“ komentuje Bílek netradiční spolupráci.

Mimo hřiště pak komunikační bariéra také odpadá: „Martin dokáže odezírat a sám i dobře mluví, takže tady žádný problém není… Naopak to bereme jako výrazné oživení kabiny, protože téměř všichni hráči se už učí základy znakové řeči,“ hlásí Bílek. A se smíchem dodává: „Třeba takový Matěj Vaněk už umí odznakovat hodně širokou paletu sprostých slov.“

Sám Braneac pak plní roli jedničky v české reprezentaci, pro zápasy svých domácích soutěží jej využívají také neslyšící celky z Itálie nebo Španělska. V dresu české reprezentace absolvoval letos zmiňované mistrovství světa v Brazílii, nyní se národní tým chystá na zimní deaflympiádu, kterou hostí Turecko. Čechy na ní čeká začátkem března těžká skupina společně s Brazilci, Japonskem a Keňou.