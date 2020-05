Klubové mistrovství ve hře na jamky se bude na Michalovicích hrát i letos.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Golfisté v Mladé Boleslavi budou hrát i letos klubové mistrovství ve hře na jamky. Do konce května probíhá přihlašování, poté bude následovat rozlosování do turnajového pavouka. Do soutěže bude přijato až 32 hráčů a 16 hráček. Soutěžní kolo se vždy bude hrát na 18 jamek až do rozhodnutí. V případě, že se do turnaje přihlásí menší počet hráčů, budou hráči, kteří budou nasazeni výše v pavouku a nebudou mít soupeře, postupovat automaticky do dalšího kola, případně bude pavouk upraven.