A manažer tamního resortu Marek Dědina věří, že se ještě nějakou dobu hrát bude: „Když budou příznivé podmínky, tak bychom chtěli mít hřiště otevřené až do Vánoc, stejně jako se to povedlo vloni.“

Jednoduchá a zároveň asi i složitá otázka na úvod: Jaká byla letošní sezona pro Golf Club Mladá Boleslav?

I přes všechna ta opatření spojená s covidem byla sezona velmi vydařená. Co se týká počtu návštěvníků na samotném hřišti, tak jsme zažili jeden z historicky nejlepších roků.

Čemu to přičítáte?

Vládní omezení nás totiž docela minula. To první na jaře bylo v podstatě v době, kdy jsme měli ještě zavřené hřiště, na kterém jsme po zimě dodělávali několik prací, takže se nám to volno v podstatě i hodilo. A otevřít jsme mohli na začátku dubna, kdy otvíráme běžně. Lidé mají také nyní víc času a chtějí ho strávit někde venku. K tomu je golf ideální příležitostí.

Přesto se ale nějaká omezení i vás musela dotknout.

Kolikrát to byly až humorné historky. Musíme mít zavřenou klubovnu s recepcí, takže improvizovanou máme v okně. Na samotném hřišti to nebylo nijak markantní. Nehrají se turnaje a musí se hrát maximálně ve dvojicích. Ale hráči jsou hodně vstřícní, vše chápou a dodržují, protože jinak by byli sami proti sobě. A my paradoxně při dvoučlenných flajtech stihneme odbavit za den víc hráčů, protože hra má spád. Občerstvení řešíme výdejním stanem na hřišti.

Co vám přidělalo nejvíc vrásek?

Nejhorší je to, že musí být zavřená klubovna a tím pádem i záchody. My máme naštěstí toalety i přímo na hřišti, což je dobré. Ale když k nám někdo jede hrát třeba sto kilometrů a nemůže si po příjezdu odskočit, tak to je nepříjemné.

Novinkou před letošní sezonou bylo otevření zbrusu předělané veřejné akademie. Jaké jsou na ní ohlasy?

Plánovali jsme otevření mnohem dřív, ale klimatické podmínky hrály proti nám. Zvládli jsme na konci loňské sezony na chvíli otevřít takový zkušební provoz a už tehdy jsme měli hodně pozitivní ohlasy. Na jaře jsme spustili ostrý provoz, navíc junior course máme jako možná jediní v republice plně osvětlený. Všichni jsou nadšení – děti, seniorští hráči, a tím pádem i my. A hlavně jsou nadšení začátečníci a rekreační hráči. Dokonce se nám vrátilo několik golfistů, kteří nemají na velký golf tolik času a pro ně je veřejná kratší devítijamkovka ideální.

Co je tedy největší předností toho menšího hřiště?

Mix jamek. Dříve jsme měli na akademii všechny jamky do sta metrů. Teď tam máme kromě kratších jamek také tři delší čtyřpary. Takže si na ní své užijí golfisté všech úrovní.

Jak probíhalo vymýšlení hřiště? Zasadit novou devítku přes starou devítku, když navíc není moc místa…

S panem majitelem jsme nad tím plánováním proseděli několik večerů. A mám na to i dost veselých vzpomínek.

Co bylo pro klub vrcholem sezony?

Podařilo se nám získat pořadatelství a uspořádat Mistrovství Evropy smíšených družstev do šestnácti let. Byl to letos jediný turnaj této kategorie a všichni byli ze hřiště nadšení. Včetně samotného ředitele evropské golfové asociace. Bylo tady celkem 21 reprezentací a všichni nás chválili. Osobně mě velmi potěšilo, že dokážeme dostat hřiště do takové kondice, že můžeme kvalitně uspořádat turnaj takového formátu.

Na základě pozitivních ohlasů tedy plánujete něco na další sezonu?

Určitě budeme pořádat nějaké federační soutěže. Ale v této době se bojí každý něco dopředu plánovat…

Klubová mistrovství jste alespoň odehrát stihli?

Stihli. Stejně jako každý rok jsme jamkovku dohrávali po termínu, ale i s tím jsme se poprali. Mrzí mě ale malá účast hráčů na mistrovství klubu na rány. Ale i přesto padaly krásné výsledky. Jiří Langer se po několika letech vrátil na trůn, ten měl z výhry velkou radost. A jamkovku vyhrál Jack Walker.

Jak na tom byla letos golfová mládež?

Naštěstí na nás během omezení mladí hráči nezanevřeli, naopak jsme v letních měsících zaznamenali nárůst základny. A přes léto velké restrikce nebyly, takže jsme zvládli udělat i tři dětské tábory – dva příměstské a jeden pro pokročilejší hráče, kteří to měli i s turnajem.

Sezona pořád ještě běží?

Zatím to plánujeme stejně jako v minulém roce, kdy jsme zavírali až těsně před Vánoci. Když počasí dovolí, tak se hrát bude. Hřiště zatím drží ve velmi dobré kondici a kvalitě. A kdyby vydrželo počasí, tak možná necháme akademii otevřenou celoročně. Když tedy nebude metr sněhu. A když bude, tak uděláme zase běžkařskou dráhu. A pokud poleví vládní omezení, tak máme opět v klubovně připravené golfové simulátory.

A jaké jsou další plány na zimu?

Jenom nějaké drobné stavební úpravy na hřišti. Ale žádné rybníky nebo tak! Podařilo se nám letos zainvestovat do nových strojů, takže je budeme chtít poslat do akce. Každý rok se snažíme hřiště posouvat směrem kupředu, takže nějaké drobné úpravy proběhnou.