Ptýrov - Sobotní program při závodech Skokového poháru České pojišťovny v Ptýrově na Mladoboleslavsku byl nabitý od rána až do večera. Diváci mohli sledovat v pěti soutěžích tři stovky startů, z nichž se 72 uskutečnilo v hlavní soutěži na stupni ST** (140 cm).

Vítěz Jiří Luža s Land Rebelem-S | Foto: Kateřina Návojová

Jednalo se o Cenu společnosti Kapitol. Ta je mj. partnerem projektu „Kryštůfek záchranář dětem", jehož cílem je potěšit dětské pacienty, kteří se ocitnou v péči záchranářů. Jezdci účastnící se zmíněného sobotního vrcholu se proto rozhodli také pomoci a na projekt Kryštůfek věnovali pět tisíc korun.



Nejvíce se v tzv. „generálce" před Velkou cenou dařilo Jiřímu Lužovi s Land Rebelem-S. Byl jedním ze tří jezdců dokončivších bez penalizace a v čase kratším, než jedna minuta. Land Rebel-S protnul cílovou čáru v čase 57,43, zatímco druhý umístěný, Jiří Skřivan s klisnou Kallisto, byl o půl sekundy pomalejší. Na třetí příčce se umístil Zdeněk Hruška s Calatou v čase 59,35 sekundy.



Bezchybný výkon předvedlo ještě dalších osm dvojic, ty ale rychlostí na „pódiové" umístění nestačily. „Původně se soutěž měla jet na rozeskakování, a tak německý stavitel Klaus Holle připravil spíše technický parkur. Těch možností, kde výrazněji zkrátit dráhu, proto nebylo až tak moc. Asi jevíce jsme vyšetřili cenné sekundy po překážce s vodou, a to bylo asi rozhodující," podotkl Jiří Luža. „Jsem moc rád za dnešní prvenství a doufám, že nám forma vydrží i na zítřek," dodal. Situaci ovšem nebude mít vůbec jednoduchou, neboť konkurence bude opravdu velká a navíc statistiky jednoznačně dokazují, že ten, kdo vyhraje v sobotní hlavní soutěži, ve Velké ceně první nebývá. Jak ale po ostravské Grand Prix minulý týden prohlásil Aleš Opatrný: „Jednou se tato smolná bilance musí prolomit." Právě Opatrný by měl být v neděli jedním z mála jezdců, kteří budou startovat v hlavní soutěži na dvou koních. Stejně na tom bude i jeho životní partnerka Natálie Roučková. Ta by se mohla stát ptýrovským „černým koněm", jelikož sobotní ST** dokončila s oběma svými svěřenci – Ahornem-T i Zandirem bez jediného trestného bodu. Nebezpečnými soupeři budou jistě i další dnes bezchybní – Ludvík Jandourek s Vigem 1 či Josef Pařenica s Aquitem a další. Např. Jiří Hruška nechal svoji stájovou jedničku Arista Z v sobotu odpočívat a nejednou mu tato taktika již vyšla.



Velké ceně Kolína, jejíž začátek je naplánovaný na 14. hodinu, budou předcházet ještě dvě soutěže. V 9.00 hodin odstartuje kvalifikační finále Equiservis Amateur Tour a posléze Kolowrat Junior Cup. Právě tento rámcový seriál pro jezdce do 18 let měl v sobotu na rozpisu soutěž na styl. Ta pro velký počet účastníků musela být rozdělena na dvě samostatné části, jelikož její pravidla stanovují maximální počet 25 startujících. V oddělení A se mohla radovat z vítězství Vanda Tmějová s Danikou Taurus Trans, jež obdržela od rozhodčích 9,3 bodu. „Jsem nadšená, jelikož do teď jsem většinou ve stylových soutěžích měla maximálně kolem osmi bodů, ale přes devět jsem ještě nikdy neměla," prohlásila vítězka. V druhé soutěži by jí ovšem tento výsledek stačil jen na čtvrtou pozici, s níž se musela kvůli rozlosování startovních pozic spokojit Kateřina Málková s Chintou. O jednu desetinu bodu více měla Andrea Halíková v sedle Marylanda. Druhý byl po zisku 9,5 bodu Jiří Tměj s klisnou Žane Mag Centrum a prvenství ukořistila nepříliš často udílenou známkou 9,6 Anna Kellnerová s Torlandou. „Vůbec jsem nečekala, že bych mohla obdržet takto vysoký počet bodů, ale samozřejmě mi to udělalo velkou radost. Naopak se svým výkonem jsem nebyla spokojena v první stylové soutěži, kde jsem startovala se Zonnedoeptoltien," uvedla Anna Kellnerová. Ani v tomto případě se však nejednalo o špatný výkon. Styloví rozhodčí jej totiž ohodnotili 9,2 body a nebýt srážky půl bodu za jedno shození, byla by ex aequo druhá s Václavem Staňkem startujícím na Werdiktovi.

JOSEF MALINOVSKÝ