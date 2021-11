Nejen ve futsale ojedinělou kombinaci nabídl nedělní duel druhé ligy mezi Mladou Boleslaví a Teplicemi (2:6). O výsledku, pro domácí Malibu nepříznivém, rozhodl z velké části brankář hostů. Jaroslav Benda nastřílel domácím polovinu z celkem šesti branek a k tomu si připsal ještě jednu asistenci. Zápas zároveň předčasně skončil hned pro tři hráče. Červené karty viděli domácí Marek Maňas a Matěj Vaněk. Za hosty se šel předčasně sprchovat Jiří Formánek.

„Bohužel jsme předvedli další špatný výkon. V posledních zápase jsme tragičtí především ve hře dozadu. Navíc si ještě naši dva nejzkušenější hráči nechají dát zbytečné červené karty. Musíme co nejdříve zvednout hlavy a začít pořádně makat, protože takhle by to dál nešlo," komentoval zápas manažer „Růžovek" Jaroslav Bílek.

Jeho tým přitom nevstoupil do důležitého zápasu s posledním, avšak v posledních zápasech se lepšícím, nováčkem z Teplic špatně. Pak se ale do hlavní role zápasu obsadil právě zmiňovaný brankář hostů, který neustálým vyjížděním do power-play začal notně nabourávat domácí taktiku. „Paradoxně jsme ale nejdřív z jeho výletů těžili my, protože se nám podařilo míč při hostující hře v pěti vypíchnout. Bohužel jsme ale ani jednou netrefili opuštěnou branku,“ litoval domácí Bílek.

Hosté šli do vedení, když právě jeden z Bendových nákopů tečoval hlavou Chabr. Závěr poločasu se dohrával ve třech na obou stranách, když se po strkanici poroučeli do sprch Vaněk a Formánek. Většího volného prostoru na palubovce využil brankář Benda a zvýšil na 2:0 pro hosty.

„Do druhého poločasu jsme vytáhli presink, abychom ztížili hostům výstavbu power-play, ale moc se nám to nedařilo,“ komentoval Bílek. Za jeho tým dokázal snížit Maňas, ale poté, co v další šanci nedal, vrazil do branky, což sudí Kresta ohodnotil druhou žlutou kartou. „Bohužel se nám ke špatné hře přidala i nedisciplinovanost, kdy se nechají naprosto zbytečně vyloučit dva naši nejzkušenější hráči. To se pak zápas otáčí těžko,“ přemýšlel nahlas manažer Malibu.

A musel přihlížet tomu, jak brankář Benda dalšími dvěma povedenými trefami zkompletoval hattrick. „To, že si necháme dát hattrick od brankáře soupeře snad ani komentovat nebudu. Ale pochválit ho za skvělý výkon musím, to zase jo,“ dodal závěrem zklamaný šéf boleslavských futsalistů.

Malibu Mladá Boleslav - MGC Teplice 2:6 (0:2)

Branky: 26. Maňas, 38. Machů (Volf) – 16. Chabr (Benda), 20. Ctibor (Benda), 23. Benda (Zikmund), 23. Benda (Zikmund), 31. Benda (Batelka), 39. Ruda (Šedina). Rozhodčí: Kresta, Zlatník. ŽK: 4:2. ČK: 19. Vaněk, 29. Maňas - 19. Formánek. Diváci: 140.