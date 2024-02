Šest středočeských celků se představí v regionálním čtvrtfinále Poháru Svazu futsalu. Polovina z nich bude mít výhodu domácího prostředí. Rozhodl o tom živě přenášený úterní los.

2. Futsal liga Západ: Malibu Mladá Boleslav - Jerigo Plzeň | Foto: Miloš Moc

Hned pětice Středočechů se ocitla v osudí během losu regionálního čtvrtfinále poháru Svazu futsalu. Přesně tolik jich dokázalo postoupit přes první kolo nového formátu této soutěže.

Přímo do druhého kola pak postoupilo druholigové Kladno, které je zařazeno do západočeské skupiny, v níž je na rozdíl od zbylých pěti regionálních skupin pouze sedm účastníků. Právě středočeské účastníky rozdělil nový formát soutěže hned do tří skupin.

V té severní do čtvrtfinále postoupili prvoligový Olympik Mělník, druholigové Malibu a také poslední celek nedávno skončené okresní soutěže Mladoboleslavska Sporting. Ten se postaral v úvodním kole poháru asi o největší překvapení napříč celou republikou, když doma po penaltovém dramatu zdolal druholigového favorita Tiradores z Ústí na Labem.

A bez šance nakonec nebude ani ve čtvrtfinále. V zápase proti Oldřichovu, který hraje krajský přebor Ústecka, opět nebude favoritem, ale svého soupeře přivítá v domácím prostředí. „Já jsem si Oldřichov přál a los nám ho nakonec přihrál. Už jednou se ukázalo, že v poháru se může stát cokoliv, tak uvidíme,“ sní o dalším postupu místopředseda boleslavského oddílu Matěj Povšík. Ten si pochvaloval i živý přenos losu poháru: „Pro malé oddíly jako jsme my, je to naprosto skvělý způsob propagace. Většina kluků od nás z týmu los sledovala.“

Pokud sledovali los i v Mělníku a boleslavském Malibu, tolik radosti jako Sporting s jeho výsledkem asi neměli. Ve druhém kole, na rozdíl od prvního, už nebylo osudí rozděleno na nasazené a nenasazené celky, a tak mohl narazit v rámci skupiny každý na každého.

A tak se stalo, že čtyři týmy, které by nasazené byly, půjdou už ve čtvrtfinále proti sobě. Mělník si tak zahraje proti ústeckému Rapidu, se kterým se potkává pravidelně v první lize. Zápas navíc odehraje na palubovce soupeře. Druholigové Malibu sice bude hrát před domácím publikem, soupeřem mu ale bude FTZS Liberec.

„Chtěli jsme se vyhnout prvoligovému Mělníku i Liberci, tedy týmům, s nimiž hrajeme tradičně v letní přípravě, a které nám pravidelně ukazují, jaký je rozdíl mezi první a druhou nejvyšší českou soutěží,“ nebyl s přiděleným soupeřem spokojený trenér Malibu Michal Bílek. „Hrajeme ale doma, a tak zbraně rozhodně neskládáme,“ dodal.

Benešovské celky Arsenal a Tenisáci letos nastupují v jihočesko-pražské skupině 3. Na oba čeká ve čtvrtfinále hodně zajímavý souboj s pražským celkem. Arsenal pojede na hřiště nevyzpytatelné Sapy Praha.

Tenisáci se mohou chystat na futsalový svátek. Los jim do cesty postavil slavné jméno s nejistou přítomností. Pražská Sparta se totiž v letošní sezoně topí ve vlastních problémech a s několik odečtenými body je jistým sestupujícím z druhé ligy.

V úvodu zmiňované Kladno odehraje svůj čtvrtfinálový zápas na palubovce Termitů z Lokte.