Futsaloví veteráni shánějí mužstva do soutěže

Kladno - Do pátku 15. února se mohou přihlásit zájemci o účast ve futsalové soutěži veteránů. Do ní se může přihlásit tým z jakéhokoliv soutěže, případně i takový, který již nehraje. Jedinou podmínkou je jeho registrace v systému FUTis. V soutěži mohou nastoupit hráči narození do 31. prosince 1979.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Šimr

Přihlášku už podal tradiční účastník SKP Kolín, podá ji určitě další tradiční účastník R.S.C. Čechie Slaný. Poprvé od založení soutěže se s největší pravděpodobností nepřihlásí 1. DFK Slaný, další stálý účastník AFC Kralupy nad Vltavou se zatím ještě nevyjádřil. Hrací systém soutěže bude určen až dle počtu přihlášených celků, hrát se bude buď klasickým pohárovým vyřazovacím způsobem, či turnajovým, nebo kombinací obou. Startovné činí 500 korun a musí být zasláno na příslušný účet nejpozději rovněž do 15. únota. Další náklady, spojené s uspořádáním utkání či turnaje, si hradí účastníci. Vítěz bude mít právo postupu na finálový turnaj Mistrovství ČR v kategorii veteránů. Loni si v tomto finále zahrála slánská Čechie. Sporťákům Deníku cinkl na futsalovém mistrovství bronz Přečíst článek › TOP zimní přestupy. V českém fotbale létaly miliony Přečíst článek ›

Autor: Rudolf Muzika