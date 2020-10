Léto přitom u Růžovek proběhlo velmi slušně. Tým se na nový ročník druhé ligy poctivě nachystal a sehrál několik kvalitních zápasů. V dohrávce krajské části futsalového poháru postoupil přes Startip Řečany a jiný boleslavský celek Cobra do finále, v němž jen těsně nestačil na prvoligový Mělník.

Dál Malibu stihlo i tři přípravné duely. Jako již tradičně opět změřilo síly s účastníky nejvyšší soutěže. Prohrálo sice s Libercem, Českou Lípou i mistrovskou Spartou, ale nasbíralo cenné zkušenosti. „Razím zásadu, že ‚těžkými rosteš‘,“ říká manažer týmu Jaroslav Bílek a pochvaluje si, že prvoligisté vůbec mají zájem s jeho týmem hrát.

Po přínosné přípravě Bílek věřil, že jeho mužstvo bude hrát nahoře. „Organizačně i individuálně jsme se snažili někam se posunout. Cítím z hráčů, že generace, která druhou ligu vykopala, má před sebou nějaké dvě tři poslední sezony, že se jejich kariéra nachyluje, a chtějí ještě nějaký úspěch. Po tom loňském šestém místě letos chceme medaili, cítím to z týmu. I v těch zápasech s prvoligovými týmy jsem viděl, že na to máme,“ hlásí manažer klubu a dodává, že sice sní o postupu, ale reálné to zatím ještě není. Prvotním cílem bude skončit do třetího místa.

Do ligové soutěže šli Boleslavští odhodlaní a dobře připravení. A bylo to znát, hned v prvním kole přehráli Jerigo Plzeň jasně 6:1. Ve druhém kole potom zajížděli na půdu nadupané Krupky, kde padli 4:7. „Krupka je kvalitou někde na pátém místě první ligy. Majitel sestavil tým, ve kterém má snad šest Brazilců, bývalé české reprezentanty… Tam to bylo velmi těžké. Ale sehráli jsme s nimi velmi dobré utkání, v poločase to bylo jen o gól a docela jsme se drželi,“ vrátil se Bílek ke druhému ostrému zápasu.

Bohužel to byl zatím zápas poslední. Ve třetím kole měly Růžovky volný los, jelikož západní skupina druhé ligy má jen jedenáct účastníků. Potom už přišla na řadu aktuálně platná opatření, soutěž byla přerušena a zatím se čeká, co se bude dít dál. Manažer Bílek ale není optimistou: „Bojím se, že ještě dlouho hrát nebudeme. Myslím, že halové sporty budou až poslední na řadě. Vím, že výkonný výbor řeší nějaké scénáře, mají v týdnu schůzku, kde chtějí připravit nějaký plán. Ale neví nikdo, je to nejistota, taková je prostě doba.“ Vzápětí dodal, že Malibu je jedním z klubů, které chtějí hrát, když to jen trochu půjde, ale pořád jde ‚jen o futsal‘ a v současnosti jsou daleko závažnější problémy než otázka sportovních soutěží.

Aktuálně se tak Malibu připravuje už třetím týdnem jen v rámci individuálních tréninků zaměřených na fyzickou kondici. „Nějaké striktní plány ale nemáme. Většina kluků se navíc připravuje v rámci svých tréninků z fotbalu. Nehlídáme je, nemají nic nařízeno, ale pokud mají nějaké běhání nebo posilování, tak nám posílají data z aplikací, co kdo odběhal nebo odcvičil,“ hlásí Bílek. Teď si navíc se svými kolegy z realizačního týmu připravil další formu karanténního tréninku: „Od tohoto týdne najíždíme na systém videokonferencí, kde se společně sejdeme a začneme tam dělat nějakou taktickou přípravu.“

Vedení týmu se nyní věnuje společně s bratrem Michalem, kterému aktuálně dělá asistenta. Oba sourozenci si své role u týmu prohodili v loňské sezoně. Po nepovedené podzimní části odjel Jaroslav ještě coby hlavní kouč na dovolenou a na dva zápasy pověřil zástupem bráchu. Pod jeho vedením Malibu oba duely vyhrálo a z dočasného řešení se nakonec stala stálá záležitost.

„Za tým teď zodpovídá jako hlavní kouč brácha. Já jsem asistent a realizační tým rozšířili ještě další kluci. Jarda Pytloun je teď dlouhodobě zraněný a vzal si jako brankář se zkušenostmi ze Sparty, Slavie a mládežnických reprezentací na starost přípravu brankářů. Náš zástupce kapitána Marek Maňas má na starosti řekněme takový mentální koučink, snažili jsme se to letos trochu zaimplementovat do přípravy. A Kuba Maryška, další hráč, má zase na starosti standardky. Dřív jsem to měl všechno na starosti hlavně já, i s celým chodem klubu. Teď je to rozdělené na pět lidí, já se teď díky tomu můžu věnovat víc tomu řízení klubu,“ popisuje Jaroslav Bílek.