Kanonáda domácích futsalistů se zastavila na patnácti brankách.

Malibu – Kralupy 15:5

Mladá Boleslav/ Futsalisté Malibu chtěli v dalším domácím mistrovském utkání odčinit prohru z předchozího zápasu ve Stochově. Kralupy od začátku sezony trpí odchodem nejlepšího hráče Vladimíra Vymětalíka na roční hostování do prvoligového Kladna, ale přesto neměly být snadným soupeřem.

Domácí nastoupili takřka v kompletní sestavě i s čerstvou posilou Lukášem Zahradou, který přišel v týdnu na hostování do konce sezóny z okresního Lucky teamu. Chyběl pouze špílmachr Skramužský, pykající za čtyři žluté karty.

V prvním dějství se Malibu prezentovalo precizní obranou a pohlednou a účinnou kombinační hrou. Svého soka jasně přehrávalo a nedovolilo mu dostat se k vážnější příležitosti. Také proto bylo do poločasu o osudu utkání prakticky rozhodnuto.

Po poločase se díky troše uspokojení ze strany hráčů Malibu osmělili i hosté, kteří možná v koutku duše pomýšleli na vyrovnání, nebo alespoň větší potrápení svého soupeře. To se jim ale i přes to, že si vytvořili několik slibných šancí a pět z nich dokázali přetavit v branku, nepodařilo. Od 28. minuty utkání se opět rozjel brankostroj jménem Malibu, který ze své gólové smršti v prvním poločase ubral pouze jeden úspěch.

O jasné a zasloužené vítězství domácích 15 : 5 se zasloužil především střelec čtyř branek Plintovič, po třech potom přidali novic Zahrada a Michal Bílek.

Branky: 11., 18., 34. a 39. Plintovič, 5., 28.a 30. Zahrada, 15., 34. a 35. M. Bílek, 8. a 37. Boško, 16. a 20. Vladyka, 12. Bernat – 26. a 32. Kostka, 34. a 35. A. Moravec,, 38. Janouškovec. Poločas: 8:0. Rozhodčí: Sluka, Hervert. Žluté karty: A. Moravec (Kralupy).

Malibu: Pavel Tvaroh – Vladyka, Bernat, Zahrada, M. Bílek – Kříž, Jiránek, Boško, Plintovič – L. Krejčí.