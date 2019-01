Střední Čechy – Další díl z futsalové sezony mají za sebou i aktéři Středočeského krajského přeboru. Ten přinesl do čela soutěže opět více světla na abonenta postupu divize.

Ilustrační foto

Vedoucí celek přeboru SAT-AN Kladno B v posledních kolech své soupeře doslova válcuje, tentokrát to v okresním derby odnesl slánský Union. Ten již v průběhu prvního poločasu devětkrát inkasoval, druhý poločas se pak dohrával jen z povinnosti, kdy domácí hráli na půl plynu. Přesto dosáhnout dvojciferného vítězství už nebyl pro ně žádný problém.

V souboji druhého s třetím se překvapivě snadno prosadil mladoboleslavský nováček, který hostům z Kralup nastřílel devět branek. Hosté inkasovali již v úvodních minutách a tyto zásahy pak ovlivnily celý zápas. Nečekaně vysoko zvítězili benešovští Tenisáci, kteří doslova smetli z palubovky rezervu mělnického Olympiku. Už první poločas vyhráli domácí rozdílem osmi branek, ve druhém přidali dalších pět, zatímco Olympik vstřelil jen čestný úspěch.

Zvítězil i dobřichovický Sokol, který přestřílel slánský Foboz. Ten se opět nevyvaroval tradičních výpadků, a tak nejenže ztratili vedení, ale dovolil domácím šestibrankový trhák. Pak sice Foboz zabral,, ale na remízu již nedosáhl.

Překvapivé tři body získal kladenský Celtic, který v roli hostů rozstřílel rakovnický Atlantic. Domácí stačili s hostujícími borci držet krok pouze v prvním poločase, v tom druhém doplatili především na střeleckou potenci hostujícího Fišera.

V posledním duelu kola udělala velký krok k záchraně slánská Čechie, když získala povinné tři body v souboji s pražským Rohožníkem. Hosté sice po celé utkání zlobili, byli domácím vyrovnaným soupeřem, rozhodla však střelecká potence domácích kanonýrů Bůžka a Kopeckého. Rohožník je tak zřejmě prvním kandidátem sestupu, o druhé sestupové místo bude ještě sveden velký boj.



Výsledky 18. kola: So Dobřichovice – Foboz Slaný 11:9 (5:2), Tenisáci Benešov – Olympik Mělník B 13:1 (8:0), MBV Ml. Boleslav – AFC Kralupy 9:3 (4:1), Atlantic Rakovník – Celtic Kladno 3:7 (1:2), SAT-AN Kladno B – Union Slaný 13:4 (9:0), Čechie Slaný – Rohožník Praha 21 9:5 (3:2).

1. SAT-AN Kladno B 18 15 2 1 169:77 47

2. AFC Kralupy 18 13 1 4 124:75 40

3. MBV Ml. Boleslav 18 11 3 4 132:66 36

4. Tenisáci BN 18 10 0 8 97:95 30

5. So Dobřichovice 18 9 2 7 142:130 29

6. Olympik ME B 18 8 1 9 124:122 25

7. Celtic Kladno 18 7 3 8 97:116 24

8. Atl. Rakovník 18 7 1 10 101:106 22

9. Foboz Slaný 18 6 3 9 115:127 21

10. Čechie Slaný 18 5 2 11 114:147 17

11. Union Slaný 18 4 2 12 107:170 14

12. Rohožník 21 18 2 2 14 83:174 8