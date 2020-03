Co konkrétně vás nejvíce mrzí? Úsilí, které jste do přípravy dal a teď je k ničemu?

Přesně tak. Loni v říjnu jsme začali přípravu s tím, že trénujeme na olympiádu. Dosud bylo všechno perfektní a hrozně jsem se těšil, že to budu moci v létě prodat. Nakonec z toho není nic a musíme čekat další rok. Je otázkou, jestli budou alespoň nějaké závody, nebo v této sezoně nebudu závodit vůbec. Aktuálně je to jeden velký otazník.

Cítil jste, že by to v létě bylo na dobré výsledky?

Příprava probíhala perfektně. Žádné zranění a nemoc. Cítím se opravdu dobře, s bráchou nám to opravdu šlo a věřil jsem, že v létě by to bylo ještě lepší. Vzhledem k tomu, že možná nebudou žádné závody, to bohužel nebudeme moct předvést.

Jak momentálně vypadala vaše příprava?

Teď jsme v Portugalsku, kde máme být do 5. dubna. Byla to pro nás poslední fáze zahraniční přípravy. Pak už bychom ladili formu jen doma před odletem na olympiádu. Takže nejhorší a nejtěžší část přípravy máme za sebou, bohužel zmizela pomyslná cílová čára.

Takže epidemie vás v přípravě neomezila?

Do Portugalska jsme odjeli den předtím, než bylo zakázáno cestovat. Počítali jsme i s tím, že bychom museli v Portugalsku zůstat kvůli karanténě delší dobu. Žijeme tu, jak kdyby žádný vir neexistoval a máme tu perfektní zázemí. Takže v tomto slova smyslu mě to nijak neovlivnilo. Samozřejmě ta epidemie je strašná pro všechny a já s tím plně soucítím, jsem v kontaktu s rodinou i kamarády. Nicméně jsme se snažili naplno dělat svoji práci, makat na sto procent.

Považujete to rozhodnutí za předčasné?

To se nedá říct. Pokud by to bylo oznámeno až za dva měsíce, tak to bude pro všechny ještě výrazně složitější. Musíme to brát jako realitu. Oklepat se z toho a začít makat znovu.

Takže teď vůbec nevíte, co vás v příštích týdnech a měsících čeká?

Bohužel je to přesně tak. Světové poháry nám zrušili, zůstalo tam mistrovství Evropy. Nevím, jestli místo toho vymyslí nějaké mistrovství světa na podzim. Nebo jestli se sezona úplně skrečuje a nic nebude. Musíme si počkat na vyjádření mezinárodní federace, jestli se bude jezdit.

Když se olympiáda odložila o rok, kdy budete muset znova začít olympijskou přípravu?

To teď nevím, protože jsem nikdy nebyl v situaci, kdy mi sezona prakticky skončila 24. března. Normálně bychom začali v říjnu, ale to je strašně dlouhá doba a nemohu si dát tak dlouhé volno, protože forma by šla strašně dolu. Musíme si s rodinným týmem sednout, vše probrat, počkat si na kalendář akcí a pak budeme moudřejší.

Uměl jste si ještě před třemi týdny představit, že koronavir omezí sportovní svět až takhle?

To vůbec ne. Před dvěma týdny jsem četl vyjádření Bacha, že odložení olympiády by zničilo sen tisíců sportovců a že to zrušit nechce. Pak se ta varianta začala připouštět a poslední tři dny jsem byl jak na trní. Zklamání cítím, ale zároveň plně chápu hlavně to, že nyní jsou důležitější věci než sport. Já svůj sen každopádně nevzdám a věřím, že za rok budu připraven minimálně stejně dobře jako letos.

Pavel Pillar