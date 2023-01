Podle kapitána Benátek Filipa Křesťana se hrál vyrovnaný zápas. "Byl to zápas, který nám bohužel utekl mezi prsty. Udělali jsme víc chyb, prostě v některých situacích měli víc štěstí Pražané, což je pro nás smůla. Samozřejmě musíme ale bojovat za každého stavu. Vypadá to, že některé sety vypustíme, ale je to spíš pro nás taková flustrace, ze které se nemůžeme dostat. Musíme na tom ještě víc zapracovat a nyní se dobře připravit na pro nás důležité zápasy.“