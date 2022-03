"Když se podíváme na jejich výsledky, tak jdou hodně nahoru. Pogratuloval jsem jim k neuvěřitelnému progresu," řekl trenér Jiří Veselý, který musel při absenci brankářů zaskočit mezi třemi tyčemi.

O to víc dění na hřišti vnímal. "Všichni hráči soupeře utkáním žili. Měli jasný styl a hecovali se i za stavu 8:0. Šli do toho pořád naplno. Neměli jsme nárok," přiznal Veselý a podotkl, že tak propastný rozdíl, jak by mohl naznačit výsledek, v utkání nebyl.

Svoji roli sehrál fakt, že mnohem mladší protivník byl výborně připravený kondičně a měl v zádech téměř dvě stovky diváků, kteří napomáhali kladenské frustraci. Podrážděnost hostů vyvrcholila červenou kartou Vašákovi.

Podzimní utkání v Kladně skončilo 8:2, přičemž konečný stav platil už v půli. Pro Malibu, jež si v sobotu užilo klubový ples, tak byla pondělní výhra velkou satisfakcí i za předešlé sezony, v nichž tahalo za kratší konec.

"Prohráli jsme s nimi poprvé po iks letech," povzdechl si Veselý s vědomím, že v co nejkratší době musí dojít v týmu k ráznému omlazení kádru, jinak by mohl přijít o visačku ligový.

"Vzhledem k jménu, postavení a historii klubu si takovéto výsledky už nesmíme dovolit," uzavřel kladenský kormidelník.

To domácí se vezou v závěru sezony na vítězné vlně, posledních šest zápasů neprohráli, v pondělí zapsali třetí výhru v řadě. "V utkání jsme jasně dominovali, což nám soupeř usnadnil svým odevzdaným přístupem. Nicméně jsem rád, že po většinu zápasu jsme se soupeři nepřizpůsobili a hráli aktivně a kreativně směrem dopředu. Mrzí mě pár vypuštěných situací a zbytečné fauly, které znamenaly dva inkasované góly," řekl po zápase domácí kouč Michal Bílek. A dodal: "Děkuji našim fanouškům, kteří dorazili i v netradiční pondělní termín v hojném počtu a poctivě s námi oslavili každý ze třinácti vstřelených gólů."

Malibu Mladá Boleslav - FK Kladno 13:2 (6:0)



Branky: 6. Glockner (Komma), 8. Maňas (Bělík), 9. Komma (Vaněk), 11. Glockner (Bělík), 15. Psinický (Maryška), 17. Maryška (Vaněk), 23. Sedláček (Psinický), 24. Maňas (Bělík), 34. Skalický (Maňas), 35. Maňas (Polanka), 38. Machů, 39. Maňas (Sedláček), 40. Maňas (10m) – 34. Čurda (Jarab), 36. Šnidl (10m). Rozhodčí: Řeháček, Nešněra. ŽK: Vaněk, Psinický, Polanka - Veselý, Vašák. ČK: 37. Vašák. Diváci: 200.

Malibu: Truksa - Maryška, Maňas, Bělík (30. Velechovský), Vaněk (21. Polanka) - Machů, Komma (21. Sedláček), Psinický, Glöckner (30. Skalický).