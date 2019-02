Bělá pod Bezdězem - Turnaj v plážové házené vyhrál v mužské kategorii tým složený z českých reprezentantů.

Největší akce v plážové házené široko daleko, Schmolz and Bickenbach Bělá cup 2013, je již minulostí. O uplynulém víkendu hostilo osmý ročník tradiční místo, a sice koupaliště v Bělé pod Bezdězem.

To vidělo soupeření 56 týmů (32 mužských a 24 ženských). A to organizátoři museli z kapacitních důvodů ještě další kvanta zájemců odmítat.



Ani letos nechyběly zahraniční celky. V mužské kategorii to byly tři týmy z Německa, dva slovenské a jeden polský. Nejlépe ze zahraničních týmů skončil na pátém místě tým Rondel Team Legnica, který bohužel pro ně ve čtvrtfinále narazil na pozdější vítězný tým VIP a podlehl mu 0:2.



Právě mančaft složený z řady českých reprezentantů potvrdil letošní roli favorita. V jeho dresu se představila známá jména jako reprezentanti Štochl, Nocar, Horák, Mráz, Bečvář, Reichmann či Hejtmánek. Ti ve finále zdolali v poměru 2:0 obhájce loňského titulu Heineken Löwen, tým okolo někdejšího nejlepšího hráč Tipgames Extraligy a reprezentanta Jiřího Motla z Lovosic. Třetí skončili Litovelští řízci před Čambavambou.



Mezi ženami vyhrály Rukometky – tým složený z hráček pražské Slavie v čele s reprezentantkami Keclíkovou, Vítkovou, Kutlvašrovou a Knedlíkovou. Stejně jako u mužů skončily na druhém místě obhájkyně – Promilky – po finálové porážce 1:2 v nájezdech. Bronz bral tým Pojď mi hop, brambory pak Zlatá jízda.



Nejlepšími hráči turnaje byli vyhlášeni Maciej Sroka z Legnice a Hana Kutlvašrová z vítězného družstva. Zvláštní ceny za kostýmní provedení (nejoriginálnější dresy) si odnesli Osmý pokus, Libogarda a Peach-ky.



Během turnaje také proběhly autogramiádu házenkářských reprezentantů a také hokejistů BK Mladá Boleslav, kteří se turnaje aktivně zúčastnili!

„Velmi nás těší, že si cestu na náš turnaj našli také hokejisté Mladé Boleslavi, kteří se již nacházejí ve fázi přípravy na nový soutěžní ročník. Přestože nikdy házenou nehráli, tak svými výkony všechny překvapili a nakonec obsadili výborné osmnácté místo. Jsme moc rádi, že jsme je na turnaji měli, přinesli další oživení a naši házenkářskou rodinu tak rozšířili další kamarádi. Přátelství a pohoda mezi hráči je vůbec největší devizou našeho turnaje a zůstane i nadále jedním z hlavních pilířů, na kterých chceme i do budoucna stavět," řekla za organizátory Lucie Kantůrková.



Důležité také bylo, že turnaji přál ten nejdůležitější – Svatý Petr. „Musím přiznat, že v první polovině týdne nám bylo hodně úzko. Deštivé počasí podmáčelo celý areál koupaliště, dvě ze tří hřišť byla ještě ve středu pod vodou. Podařilo se nám ale vodu odčerpat mimo kurty a díky tomu, že během turnaje až na jedinou výjimku nepršelo, mohl být osmý ročník odehrán v regulérních podmínkách," oddechla si Kantůrková.



„Stejně jako v předchozích ročnících i letos byla k vidění výborná plážová házená. Kvalitativní nárůst předvedly především ženské týmy, pro které je hraní v písku technicky náročnější, ale velká většina družstev dokázala předvádět házenkářské parádičky typické spíše pro mužskou kategorii jako jsou nadhazovačky, nebo střelba po otočce, které jsou ohodnoceny dvěma body. Důležitým faktorem také zůstává, že se na turnaji nikdo vážně nezranil," hlásí spokojeně hlavní organizátorka akce.



Ta řekla na adresu vítězného týmu: „Letos se v něm představili další tři noví hráči, dva čeští reprezentanti Alois Mráz a Roman Bečvář, z německého národního týmu jsme divákům přivezli Tobiase Reichmanna. Tento elitní tým, který startuje v Bělé pod Bezdězem každým rokem a dříve nastupoval pod názvem Zlatí tygři, dokázal v mužské kategorii zvítězit potřetí v historii turnaje. Nesmírně si vážíme toho, že hráči, kteří mají jen velmi krátkou pauzu mezi starou a novou sezónu a mají toho po soutěžním ročníku plné zuby, si najdou čas a věnují tři dny naší akci. Je to zároveň veliká odměna pro všechny ostatní účastníky turnaje, kteří se tak na jednom hřišti mohou setkat s těmi nejlepšími házenkáři naší země."



„Jezdíme do Bělé po náročné sezóně užít si trochu jinou házenou, plážová házená je vysloveně o odreagování. Na druhou stranu se ale také snažíme svojí přítomností podpořit i mladé kluky a holky, aby viděli v akci ty nejlepší české házenkáře. A i to je součástí propagace házené, kterou házená v Čechách potřebuje," řekl brankář německého celku Füchse Berlin Petr Štochl.



Jeho slova podpořil i Jan Filip, dlouholetý český reprezentant, který nechyběl na žádném ročníku Bělá Cup a i letos se na turnaji objevil, byť jen na jediné odpoledne: „jezdím sem pravidelně a pokaždé se zde sejde obrovská spousta lidí, které přes rok nevidíme. Celý turnaj je především o legraci, každý si chce užít volný víkend a panuje tu obrovská zábava. A samozřejmě je to i o odreagování, protože plážovka je něco jiného než klasická házená. I tady samozřejmě chceme vyhrát, ale není to tak důležité, jako když hrajeme zápasy v průběhu sezóny."