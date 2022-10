"Dneska jsme si tady na Pačejově vyzkoušeli všechny podmínky. Ráno to bylo vlhké a blátivé, prostřední sekce se jela na suchu a teď sprchlo," popisoval v cíli sobotní etapy Jan Kopecký do kamer České televize. "My jsme s naším výkonem spokojení," doplnil vedoucí muž průběžného pořadí.

Plzeňský závodník Václav Pech (Ford Focus WRC) zaostává za Kopeckým o 41,3 sekundy i kvůli půlminutové penalizaci za chybný průjezd retardéru ve třetím měřeném úseku, která ho odsunula na čtvrté místo. Hned za ním jede blovický Václav Kopáček (Ford Fiesta R5).

V neděli bude rallye pokračovat dalšími šesti rychlostními zkouškami.

Pořadí po 1. etapě: 1. Kopecký, Hloušek 37:59,6, 2. Mareš, Bucha (všichni Škoda Fabia Rally2 Evo) -8,4, 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) -18,9, 4. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) -41,3, 5. Kopáček, Picka (Ford Fiesta R5) -1:33,8, 6. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) -2:30,0.