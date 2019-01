Praha – Pražské dostihové závodiště ve Velké Chuchli přivítalo osmý díl seriálu závodů horských kol Kolo pro život.

Na klusáckém oválu, kde je tradičně situován start se sešla opět výborná konkurence v čele s mistrem Evropy Kristiánem Hynkem (Česká Spořitelna – Specialized MTB team). Jezdivá trať vedená až do CHKO Českého krasu byla, s výjimkou drobných změn, identická jako v předešlých létech.



Po výjezdu z areálu závodiště nasadil peloton vysoké tempo, při kterém se po průjezdu několika ostrých zatáček začal balík závodníků okamžitě trhat. První táhlý výjezd pak začal dělit zrna od plev. I po deštivém týdnu byla trať prakticky suchá a i proto se jelo opravdu hodně rychle.



Na čele se podle očekávání usadil Kristián Hynek, který nedal ostatním prakticky žádnou šanci a poměrně záhy se odpoutal od zbytku pole a s tříminutovým náskokem si dojel zpět do Chuchle pro celkové vítězství.



Za Hynkem si skvěle vedl boleslavský Václav Ježek, který již v polovině závodu měl mírný náskok a dokázal ho udržet až před cílový dostihový areál. Tam ho dostihl Tomáš Vokrouhlík (BMC – SAVO racing team) a oba si to pak rozdali na klusáckém oválu, kde Ježek dokázal zabrat a vybojoval výborné druhé místo.



Úspěch boleslavského Alpine Pro – Author Teamu ještě potvrdil Jan Strož, který dorazil do cíle na solidním osmém místě, ale hlavně s velkým přehledem vyhrál kategorii Muži 19 – 29 let.