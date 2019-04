Zatímco v minulém roce se radovali z výhry v prodloužení a premiérového titulu, letos se museli ostravskému sokovi poklonit. Vítkovice utkání hrané v Ostravar Areně zvládly lépe a po výhře 4:3 se vrací na český florbalový trůn.

„Prohra nás mrzí, ale přesto chci pochválit hráče za výbornou sezónu a poděkovat našim fanouškům za to, že nás přijeli přes celou republiku podpořit,“ našel trenér Jan Pazdera po porážce slova chvály pro boleslavské hráče i fanoušky.

První větší šanci utkání nevyužil Jakub Bína, který v sólovém úniku zakončil těsně vedle. Skóre se tak pohnulo až v 15. minutě. Lukáš Hájek ještě brankáře Lukáše Bauera neprostřelil, odražený míček ale dokázal sklepnout před branku. Marek Bräuer se na brankovišti hbitě otočil a po zemi ho procpal za čáru.

„První třetinu jsme nebyli v útočném pásmu tak aktivní jako ty zbývající dvě. Díky tomu Vítkovice poskočily do jednobrankového vedení, a mohly tak vycházet ze zajištěné obrany a hrát na brejky,“ hodnotil Pazdera vývoj úvodního dějství.

Ve druhé třetině nepadla i přes několik zajímavých šancí žádná branka a po čtyřiceti minutách vedli Ostravané stále nejtěsnějším rozdílem. „Oba týmy měly spoustu příležitosti ke skórování, ale nedokázaly své šance proměnit díky výborným výkonům brankářů,“ chválil kouč Boleslavi oba brankáře, reprezentanty Součka a Bauera.

Závěrečná část přinesla celkem šest gólů. Hned po dvou minutách rozehrály Vítkovice volný úder v rohu u boleslavské branky a Jan Jastřembský zpoza branky předložil míček na čepel Jiřího Besty, který prostřelil Bauera a zvýšil na 2:0.

O rychlou odpověď se kuriózně postaral Jan Natov, když zpoza branky nahrával a gólman Lukáš Souček si balonek rukou srazil do sítě. O tři minuty později ovšem opět udeřili Vítkovičtí. Josef Rýpad v rychlém brejku posunul míček na Lukáše Hájka, který tvrdou střelou překonal Bauera.

Čtyři a půl minuty před koncem vrátil Technology zpátky na dostřel Jan Natov, který si po nahrávce od Jiřího Curneyho nachystal palebnou pozici a z pravé strany neomylně zamířil na zadní tyč. Minutu před koncem však Boleslav sáhla ke hře bez gólmana a byla za to potrestána.

Rozehrávku vystihl Jiří Besta a Marek Bräuer vysokým obloučkem do prázdné branky zapsal druhý gól v utkání. Osm vteřin před koncem ještě korigoval skóre Martin Tokoš, když k němu přes už nepříliš pozornou formaci Vítkovic doletěl oblouček od Curneyho, ale na výhře Vítkovic už se neměnilo nic.

„Góly měly přijít dřív, na konci nám to chybělo. Přestože jsme se snažili, tak bylo málo střel,“ mrzela dvougólového střelce Jana Natova zadrhnutá ofenziva Technoogů. „Sezona byla skvělá, do superfinále jsme prošli nečekaně lehce. Celou sezonu bych ale vyměnil za tenhle zápas na konci, pro mě je to určitě negativní,“ uzavřel produktivní útočník v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi.

Ostravský tým po pěti letech znovu vybojoval zlato, celkově je to pro něj už sedmý titul. Naopak Mladá Boleslav prohrála zápas vyřazovací fáze po dlouhé šňůře sedmnácti výher a poprvé od Superfinále 2017, kdy nestačila na Chodov. Letošní stříbro je historicky devátým cenným kovem pro tým z města automobilů.

Technology – Vítkovice 3:4

Branky: 45. Natov (Curney), 56. Natov (Curney) – 15. Bräuer (Hájek), 43. Besta (Jastřembský), 48. Hájek (Rýpar), 60. Tokoš. Rozhodčí: Černý, Janoušek. Vyloučení: 0:0. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 8 546.

Boleslav: Bauer – Krzyžanek, Zakonov, Novák, Höffer, Řehoř – Bína, Curney, Natov – Tokoš, Tomašík, Tad. Chroust – Tom. Chroust, Pluhař, Gruber – Novotný.

Vítkovice: Souček – Herblich, Firda, Oborák, Sladký, Gattnar, Šebesta, Řezanina, Nehera, Černý, Rýpar, Hájek, Bräuer, Hubálek, Jastřembský, Delong, Malina, Besta.

Michal Konvalina