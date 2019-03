Úřadující mistři florbalové superligy, mladoboleslavští Technologové, vyválčili v posledním kole konečné první místo v tabulce základní části. Díky tomu jim náleželo právo první volby při výběru soupeře pro čtvrtfinále play off. Za cestou do Superfinále a obhajobou mistrovského poháru vykročí sérií proti otrokovickým Panterům, sedmému týmu superligové tabulky.

Ke třetímu prvenství v základní části v řadě pomohla mladoboleslavským florbalistům souhra dvou výsledků – vlastní výhra 5:1 v Liberci a výsledek velkého pražského derby mezi Spartou a Chodovem. V něm zvítězil tým z Jižního Města v nájezdech 3:2, díky čemuž se poražená Sparta s Boleslaví srovnaly na 63 bodech. Technologům se však lépe vydařily vzájemné zápasy, na podzim vyhráli na Spartě 5:1 a ani domácí porážka 5:7 je nakonec nemusí mrzet.

V posledním kole se vítězství na palubovce týmu zpod Ještědu nerodilo snadno. Domácí na začátku vedli, v páté minutě se trefil Jan Baudisch. Ještě v první třetině dokázal skóre srovnat Josef Pluhař, na další branky se ale čekalo dlouho, až do poloviny zápasu. Ve 31. minutě vstřelil rozhodující gól Petr Krzyžanek, po němž se prosadil i vítěz ligového bodování Jiří Curney. Ten v průběhu 22 kol zaznamenal rekordních 87 bodů a o třináct zápisů překonal dosavadní maximum, které stanovil někdejší hráč Chodova Patrik Dóža v průběhu sezony 2016/17.

Definitivní podobu dali hosté konečnému výsledku v samém závěru utkání. Čtyři minuty před koncem přidal čtvrtou branku Boleslavi Jakub Bína a skóre uzavřel v poslední minutě nejlepší kanonýr soutěže Jan Natov, který dokázal nastřílet 49 branek a s celkovým ziskem 76 bodů skončil ve statistice produktivity druhý za spoluhráčem Curneym.

„Se zlepšeným výkonem po druhé a třetí třetině si odvážíme body proti srdnatě hrajícímu soupeři. Těšíme se na playoff,“ stručně zhodnotil utkání kouč vítězného týmu Jan Pazdera.

Hned v neděli večer také přišel na řadu výběry soupeřů pro čtvrtfinále. V něm si první čtyři týmy po základní části postupně vybírají z týmů, které skončily na pátém až osmém místě. Mladé Boleslavi tedy náleželo právo první volby, kterou proměnila ve zvolení Otrokovic.

„Jsem rád, že jsme potřetí v řadě vyhráli základní část, a to navzdory dramatickému vývoji posledních kol. Těší mě, že jsme si mohli vybrat čtvrtfinálového soupeře jako první. Volíme Otrokovice. Víme o přednostech soupeře v brankáři Michajlovičovi i několika nebezpečných individualitách, ale jsme přesvědčení, že celková síla našeho týmu je větší,“ řekl pro klubový web trenér Jan Pazdera.

Jeho mužstvu se proti Panterům v základní části dařilo – na jejich hřišti uspělo 5:4 v prodloužení a doma potom vyhrálo drtivě 16:2. Oba týmy už se spolu potkaly i ve čtvrtfinálové sérii před třemi lety, kdy Středočeši vyřídili Pantery 4:0 na zápasy.

„Věřím, že nás série připraví na případné semifinále. Chceme sérii s Otrokovicemi zvládnout co nejrychleji, ale jdeme do čtvrtfinále s pokorou, protože uspět ve čtyřech zápasech v řadě je rok od roku těžší,“ doufá kouč v úspěšný vstup svého týmu do vyřazovací fáze.



Liberec – Technology 1:5

Branky: Branky a nahrávky: 5. Baudisch (Klucho) – 12. Pluhař (Tokoš), 31. Krzyžanek (Tad. Chroust), 36. Curney (Natov), 56. Bína (Jelínek), 60. Natov (Tom. Chroust). Rozhodčí: Černý, Janoušek. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 180.

Liberec: Janota – Kopecký, Klucho, Bitman, Valeš, Salát, Kološ, Marek, Rozkovec, Lhota, Veselý, L. Böhm, Baudisch, Ferdan, D. Böhm, Balatka, Kroupa.

Technology: Musil – Krzyžanek, Zakonov, Jelínek, Höffer, Řehoř, Novák – Tom. Chroust, Curney, Natov – Bína, Tomašík, Tad. Chroust – Tokoš, Pluhař, Gruber.



Michal Konvalina