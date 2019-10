Technology Florbal Mladá Boleslav pokračuje v Superlize florbalu na vítězné vlně, stoprocentní zůstává i po pátém kole. V něm Boleslav doma porazila Sokoly Pardubice 8:3 a udržela se na čele tabulky.

„Nikdo z nás nebude juchat, když jsme nezískali žádný bod. Na druhou stranu se ale nebojím říct, že se nemáme za co stydět,“ hodnotil zápas trenér Pardubic Ladislav Štancl. Jeho mužstvo nepřijelo do Mladé Boleslavi v kompletní sestavě, přesto šlo do vedení, které zařídil po třech minutách Lukáš Prix.

Náskok však hostujícímu týmu příliš dlouho nevydržel, rychle srovnal Milan Tomašík. Domácí pokračovali v ofenzivním představení a ve zbylém průběhu první třetiny otočili skóre ve svůj prospěch.

Na obratu Boleslavi se asistencí u přesilovkové trefy Patrika Suchánka podílel útočník Jiří Curney, historický rekordman české ligy, který v den utkání slavil třicáté narozeniny. Hlavní postavou sobotního duelu byl ale ze strany Technologů Martin Tokoš, který dvěma brankami v úvodních minutách druhé části zvýšil už na 5:1 pro Boleslav.

Pardubice hrozily prakticky jen z ojedinělých brejků a jeden z nich využil Ivo Teichman ke snížení na 2:5 z pohledu Sokolů. Hosté si za celý zápas připsali pouze dvanáct střeleckých pokusů na domácí bránu. „Viděl jsem dobrou disciplínu v obraně. Takovým způsobem bychom se doma určitě chtěli prezentovat,“ chválil pevnou defenzivu svého týmu kouč Boleslavi Petr Novotný.

Potom v rozmezí třiceti osmi vteřin skórovali Jakub Gruber s Milanem Tomašíkem, oba tak zaznamenali svůj druhý zásah v utkání.

Těsně před druhou přestávkou se podruhé trefil rovněž pardubický Lukáš Prix a korigoval na 3:7. „Jen škoda, že jsme neproměnili více brejků, rozdíl ve skóre nemusel být takový,“ mrzelo vůdce Sokolů Ladislava Štancla.

Ze třetí třetiny uplynuly čtyři minuty, když se znovu trefil Martin Tokoš, završil hattrick a definitivně uzavřel gólový účet zápasu. Domácí se i v závěru dál tlačili dopředu, ale další trefy už nepřidali. „Jsem rád, že jsme udrželi koncentraci celých šedesát minut. Až do konce zápasu jsme byli hladoví po gólech,“ kvitoval Novotný.

Technology – Pardubice 8:3

Branky: 6. Tomašík (Suchánek), 15. Suchánek (Curney), 17. Gruber (Krzyžanek), 22. Tokoš (Tomašík), 24. Tokoš (Zakonov), 37. Gruber (Krzyžanek), 38. Tomašík (Šebek), 45. Tokoš (Suchánek) – 4. Prix (Petr), 33. Teichman (Formánek), 40. Prix (Kourek). Rozhodčí: Bališ, Varga. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 405.

Boleslav: Musil – Krzyžanek, Gruber, Zakonov, Suchánek, Novák, Pařízek – Bína, Curney, Natov – Tokoš, Tomašík, Šebek – Tom. Chroust, Tad. Chroust, Höffer – Šlechta, Vyhnánek, Švejda.