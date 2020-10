Mladou Boleslav a Dalen pojí dlouhodobé přátelské vazby. Boleslavský elitní tým se pětkrát účastnil Umeå Scandic Cupu, Dalen se třikrát představil na mezinárodním turnaji v Mladé Boleslavi a též boleslavská mládež v minulosti opakovaně vyrážela na Umeå Floorball Festival. Představitelé obou partnerských klubů jsou v kontaktu a teď se naskytl prostor pro další společný projekt.

Soutěže v Česku mají aktuálně stopku nejméně do 3. listopadu, a tak někteří boleslavští hráči krátkodobě přestupují do IBK Dalen.

"Jde o špičkovou švédskou organizaci, do které nyní můžeme vyslat pětici hráčů. Rozhodli jsme se, že prostor rozdělíme mezi tři dospělé hráče a dva juniory, kteří bojují o účast na mistrovství světa do 19 let a ztělesňují budoucnost našeho klubu,” vysvětluje generální manažer mladoboleslavského klubu Tomáš Pacák.

Šestadvacetiletý Jakub Gruber, dvaadvacetiletý Jakub Bína a jedenadvacetiletý Filip Zakonov by se primárně měli připravovat s hlavním týmem Dalenu a mohli by tak poznat nejkvalitnější ligu světa SSL.

Zdroj: florbalmb.cz

Mládežničtí reprezentanti Marek Korych a Jan Zoufalý budou nastupovat za juniorský tým Dalenu a rezervní tým dospělých v první divizi, což je třetí nejvyšší švédská soutěž. Oba patří do širšího superligového kádru Boleslavi. Mimochodem, Zoufalý v posledním zápase před přerušením soutěží v Česku skóroval proti Liberci hned ve svém prvním střídání v životě v Livesport Superlize.

"Kluky čeká skvělá zkušenost, poznají soutěže ve Švédsku a budou mít příležitost porovnání v konkurenci jiných hráčů, než které znají z Česka. Všichni se do Dalenu těší. Pro každého českého hráče je v tuto chvíli vzácné, že se může florbalu věnovat a já jsem moc rád, že kluci budou moci plnohodnotně trénovat v kvalitním prostředí,” říká boleslavský trenér Petr Novotný. "Pochopitelně by podobný přesun byl prospěšný pro větší počet našich hráčů, společně jsme řešili i další jména, ale možnosti byly omezené. Dalen si nakonec vybral pět našich hráčů, z toho čtyři naše odchovance, což je pro náš klub skvělá vizitka a pro jejich rozvoj výborná příležitost.”

Novotný míří do Švédska také. Šéftrenér boleslavského klubu a kouč superligového týmu absolvuje v Dalenu stáž, během které bude moci nahlédnout do celé sportovní složky klubu.

Jak dlouho bude boleslavská pětice hráčů působit v IBK Dalen, se bude odvíjet i od epidemiologické situace v Česku.